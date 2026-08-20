«Гравитон» и Axoft открыли 4 демозала российского ИТ-оборудования в крупнейших городах юга России

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Гравитон» совместно с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о запуске сети региональных демонстрационных залов в крупнейших индустриальных и административных центрах Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов.

12 и 13 августа состоялось официальное открытие демозалов в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также технический запуск площадок в Волгограде и Ставрополе. Создание локальных демозон направлено на обеспечение коммерческих и государственных заказчиков возможностью перед покупкой лично протестировать актуальные образцы российской вычислительной техники «Гравитон», оценить производительность, эргономику и совместимость с российским программным обеспечением.

В мероприятиях приняли участие ключевые партнеры, системные интеграторы и крупнейшие заказчики региона.

Первым практическим достижением запуска сети демозалов стала поставка крупной партии высокопроизводительной техники «Гравитон» для обеспечения потребностей регионального правительства одного из крупнейших субъектов СКФО. Данный кейс подтвердил высокую готовность оборудования вендора к решению критически важных задач общественного сектора.

Демонстрируемое оборудование: ПК «Гравитон» Д50А и Д51А на базе процессоров AMD Ryzen и Д15И на базе Intel Core 14-го поколения; моноблоки «Гравитон» М75И и М73И с диагональю 27 дюймов (QHD и FHD); ноутбуки «Гравитон» Н14И-Т и Н15А-Б; мониторы «Гравитон» МН24Б и МН27Д с диагональю 23.8 и 27 дюймов и питанием по Type-C; многофункциональные устройства (МФУ) «Гравитон» ГМ2501 и лазерные принтеры ГП2201.

«Клиентоориентированность, гибкость и стабильно высокое качество продукции компании "Гравитон" позволяют нам эффективно развивать и укреплять отношения со всеми участниками рынка. Открытие сети демозалов совместно с коллегами из Axoft — это важный шаг навстречу региональным заказчикам. Теперь заказчики смогут провести полноценное тестирование техники непосредственно в своем регионе, убедиться в ее надежности и полной совместимости с отечественным ПО», — сказал Сергей Гендрих, руководитель направления клиентских систем «Гравитон».

«Возможность протестировать продукцию российского производителя из реестра Минпромторга РФ прямо здесь и сейчас закрывает разрыв между теорией и практикой, когда строчка в каталоге превращается в реальное оборудование. Совместные демозоны с «Гравитон» в регионах — способ ускорить доставку технологий локальным партнерам и их заказчикам, которые не будут ожидать несколько недель своей очереди на знакомство с продуктом и его проверку в реальных сценариях», — отметил Алексей Дукмасов, руководитель отдела развития продаж решений ЮФО компании Axoft.