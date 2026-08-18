CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«Хайстекс Акура 4.6»: CBT для OpenStack без привязки к системе хранения и аварийное восстановление для любых платформ

Компания «Хайстекс» объявила о выпуске «Хайстекс Акура 4.6». В релизе расширены возможности агента внешней репликации из OpenStack за счет механизма отслеживания измененных блоков (Changed Block Tracking, CBT). Технология Direct2Target (D2T), обеспечивающая передачу трафика напрямую между агентами в обход контроллера, получила поддержку сценариев аварийного восстановления. Внутренняя база данных переведена на PostgreSQL.

В «Хайстекс Акура 4.6» появился независимый от СХД механизм CBT, реализованный на уровне QEMU/KVM. В отличие от предыдущих версий, требовавших прямого доступа к Ceph, новое решение обеспечивает полную и инкрементальную репликацию из OpenStack с любыми системами хранения Cinder.

Изменённые области диска определяются на уровне QEMU/KVM с помощью карт битовых изменений (Dirty Bitmaps) без установки дополнительного программного обеспечения внутрь защищаемой гостевой операционной системы. Первая репликация выполняется в полном объеме, а при последующих циклах передаются только изменённые блоки, при условии, что исходная виртуальная машина продолжает работать, а ее процесс QEMU не останавливался и не перезапускался.

«Раньше инкрементальная репликация из OpenStack была привязана к Ceph: «Хайстекс Акура» требовался прямой доступ к этой системе хранения, — отметил Александр Шукевич, директор по развитию бизнеса «Хайстекс». — В версии 4.6 мы реализовали отслеживание изменённых блоков на уровне QEMU-гипервизора и сняли это ограничение. Теперь продукт можно использовать для миграции и аварийного восстановления в более широком спектре OpenStack-инфраструктур, а облачные провайдеры могут развивать DRaaS-сервисы без обязательного использования Ceph».

Технология Direct2Target (D2T) впервые появилась в «Хайстекс Акура 4.5» для миграции виртуальных машин на площадки, где развернуть промежуточное объектное хранилище невозможно или нецелесообразно: агент записывает данные сразу на диски целевой платформы. В новой версии область применения D2T расширена на сценарии аварийного восстановления, в том числе когда прямое API-подключение к целевой площадке недоступно.

D2T определяет, куда попадают данные, а за то, как они идут по сети, отвечает интегрированная в процессы D2T технология Receiver Mesh: агенты репликации обмениваются данными напрямую, минуя контроллер «Хайстекс Акура». Вместе это позволяет строить сценарии переноса и восстановления в изолированных контурах, где недоступны ни объектное хранилище на приемной стороне, ни маршрут через контроллер.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

Дополнительно расширена поддержка форматов образов (raw, qcow2, VMDK, OVA, ISO) и улучшена стабильность работы пользовательского интерфейса.

В «Хайстекс Акура 4.6» внутренняя база данных перенесена на PostgreSQL. Это решение модернизирует базовый архитектурный компонент и закладывает основу для развития продукта и его долгосрочной поддержки. Для пользователей переход проходит бесшовно и не требует изменения привычных рабочих процессов.

В «Хайстекс Акура 4.6» оптимизированы производительность и надежность агента файлового резервного копирования. В выпуске расширена поддержка современных операционных систем и ядер Linux, включая RHEL 9.8, RHEL 10.2 и Ubuntu 26.04, и внесены плановые исправления безопасности.

Версия «Хайстекс Акура 4.6» уже доступна. Действующие клиенты могут получить дистрибутивы и инструкции по обновлению в личном кабинете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Создана система обнаружения БПЛА без радара

Заурбек Батыров, «Городская поликлиника №1» в Нальчике: От «живой» очереди мы перешли к ИИ

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще