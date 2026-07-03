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В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Минпромторг планирует внедрить единую MES-систему «К.У.П.О.Л.» для управления кристальным производством на 15 предприятиях отрасли. В список вошли «Микрон», «Ангстрем», НМ-Тех, «Исток» им. Шокина, «Отраслевые решения», «Волга», а также белорусские «Интеграл» и «Планар».

Единый стандарт для заводов

Как стало известно CNews, в рамках «дорожной карты» развития САПР для микроэлектроники до 2030 г. Минпромторг планирует внедрение единого отраслевого стандарта управления кристальным производством.

Речь идет о создании комплексной MES-системы «К.У.П.О.Л.» (Комплекс Управления Производством и Организация логистики), которая объединит в единый цифровой контур 15 предприятий отрасли. Это следует из презентации директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева (есть в распоряжении CNews).

Согласно презентации, проект «К.У.П.О.Л.» предполагает создание программной платформы для оперативного управления производственными процессами. Система должна объединить инженерно-технические подразделения, снабжение, склады, рабочие места и технологическое оборудование через локальную сеть предприятия.

Кто пользователь

В презентации перечислены 15 потенциальных заказчиков системы, включая «Микрон», «Ангстрем», НМ-Тех, «Исток» им. Шокина, «Отраслевые решения», «Волга» и другие предприятия. В список также вошли белорусские заводы «Интеграл» и «Планар».

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В России внедрят единую систему управления кристальным производством

Ключевая цель внедрения MES-системы — создание единого цифрового контура управления кристальным производством, обеспечивающего прослеживаемость результатов разработки и тестирования, а также коррекцию проектных данных для производства.

Программный комплекс «Диполь К.У.П.О.Л.» уже внесен в Единый реестр российского ПО.

Представители «Элемента» и «НМ-Теха» не ответили на запрос CNews.

В контексте создания ОМК

Разработка единого стандарта управления происходит на фоне создания «Объединенной микроэлектронной корпорации» (ОМК). В январе 2026 г. правительство утвердило проект по консолидации ключевых микроэлектронных активов: «НМ-Теха», «Элемента» и «Ангстрема». На развитие ОМК до 2030 г. планируется направить 1 трлн руб., из которых 750 млрд составят бюджетные средства, 250 млрд вложит Сбербанк.

Часть инвестиций пойдёт на развитие производственных площадок «НМ-Теха» в Зеленограде и строительство завода по выпуску чипов с топологией 28 нм и менее.

Связь с развитием САПР

Внедрение MES-системы дополняет масштабную работу по созданию отечественных САПР для микроэлектроники. МНТЦ МИЭТ выступает интегратором отечественного маршрута проектирования цифровых СБИС и разрабатывает линейку специализированных САПР, включая решения для приборно-технологического моделирования.

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В рамках «дорожной карты» создаются инструменты для цифрового, аналогового и СВЧ-проектирования, а также САПР для фотошаблонов на замену американским Siemens и Synopsys.

Общие затраты на НИОКР по созданию отечественных САПР до 2030 г. оцениваются в 54,6 млрд руб. Цель программы — к 2030 г. обеспечить использование отечественных инструментов САПР более чем в 90% дизайн-центров, работающих для российских производств.

Кристина Холупова

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