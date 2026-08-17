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Платформа «Мажордом» изменила сценарии работы УК с заявками и домами

Компания «Философт» сообщила о выпуске обновления платформы «Мажордом». Основные изменения затронули работу управляющих компаний с заявками и объектами, а также несколько пользовательских сценариев в мобильном приложении.

Одно из ключевых изменений касается закрытия заявок. Теперь сотрудник должен обязательно оставить комментарий для клиента, указав информацию о выполненных работах и причине закрытия обращения. Кроме того, в отчеты по заявкам и заказам добавили оценки и отзывы клиентов.

Изменилась работа с данными по домам и клиентам. В карточке дома появился статус объекта: «Стройка», «Приёмка» или «Эксплуатация», а настройки подключенных внешних систем вынесли в отдельную вкладку «Интеграции». В карточке клиента появились ИНН и электронная почта, при этом ИНН используется для проверки на дубли внутри одной управляющей компании.

В мобильном приложении при входящем вызове с домофона теперь отображается адрес дома, откуда поступил звонок. Это позволяет сразу определить объект, если у пользователя их несколько.

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Еще одно изменение касается кастомизации приложения: после входа «Мажордом» автоматически применяет фирменное оформление выбранной организации. Это позволяет использовать единое приложение для разных проектов.

Помимо этого, в обновлении доработали публикации, бронирование мест общего пользования, приемку-передачу, реестр квитанций и сортировку чатов, а также исправили ошибки в работе камер, маркетплейса и сообщений.

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