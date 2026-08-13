«Пятерочка» запускает сервис, который напомнит о сроке годности продуктов

«Пятерочка» (входит в X5) продолжает развивать направление проактивного клиентского опыта и пищевой безопасности и запускает на базе своего мобильного приложения первый в отрасли сервис заботы об интересах покупателей. Он помогает следить за свежестью продуктов: анализирует покупки, распознает товары с маркировкой «Честный знак» и предупреждает, когда срок годности подходит к концу.

Когда клиент расплачивается в «Пятерочке», используя карту лояльности «Х5 Клуб», система в режиме реального времени считывает информацию с цифрового кода системы маркировки «Честный знак»: наименование товара, категория, дата производства и срок годности. Алгоритм сверяет срок годности с настроенными для данной категории правилами: например, для молочных продуктов уведомление о том, что срок годности подходит к истечению, приходит за три дня до окончания срока, для детского питания — за пять.

Таким образом, если товар подходит под условия, в день покупки клиент получает пуш-уведомление в свое мобильное приложение: «Купленный йогурт лучше съесть до субботы». Никаких дополнительных действий совершать не потребуется: не нужно фотографировать чеки, вносить продукты вручную или проверять холодильник.

Андрей Егоров, директор по стратегическому маркетингу «Пятерочки»: «Современный ритейл — это про эмоции, про доверие и помощь покупателям в решении ежедневных задач. Новое решение внедряет пищевую безопасность как стандарт, защищая здоровье и помогая сократить пищевые отходы. Теперь забота о клиенте работает на автопилоте: «Честный знак» гарантирует качество и прозрачность происхождения каждого товара, а наши аналитические системы превращают эти данные в персональные сигналы, которые приходят в нужный момент. Это не просто напоминание о сроке годности — это новый уровень отношений, где магазин по-настоящему заботится о клиенте».

Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»): «Использование данных системы маркировки позволяет нашим розничным партнерам развивать дополнительные полезные инструменты и сервисы для покупателей. Инициатива «Пятерочки» - яркий пример того, как важная с точки зрения безопасности продукции информация о товаре, дате производства и сроке годности может стать предметом персональной заботы о здоровье и благополучии потребителей. При этом для покупателя маркировка остается простым и интуитивно понятным инструментом, которым может воспользоваться каждый: достаточно отсканировать код в приложении «Честный Знак», чтобы в один клик получить ключевую информацию о товаре, включая его детальный состав».

Сервис поэтапно запускается в «Пятерочке», в дальнейшем он будет внедряться также в «Перекрестке» и «Чижике».