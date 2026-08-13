«Первый Бит» внедрил BI-аналитику для компании «Кастор», которая позволила управлять 21 тыс. специализированных устройств

ИТ-интегратор «Первый Бит» реализовал для многопрофильного холдинга «Кастор» проект по внедрению BI-аналитики для управления промышленным майнингом. Система обрабатывает данные с 21 тыс. устройств в режиме, близком к реальному времени — отчетность актуализируется каждые десять минут. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Кастор» с 2023 г. реализует концепцию полного цикла переработки попутного нефтяного газа: от строительства объектов до генерации электроэнергии и ее потребления в центре обработки данных (ЦОД) для майнинга цифровых валют. С появлением этого направления встал вопрос об автоматизации отчетности и анализа ключевых показателей работы дата-центра.

До внедрения, при парке более 21 тыс. специализированных майнинг-устройств (Application-Specific Integrated Circuit — «асик»), собирать и консолидировать данные вручную было практически невозможно. Руководству требовалась оперативная картина по каждому устройству: hashrate («интенсивность» добычи криптовалюты), uptime (время работы без перебоев), энергопотребление, текущий статус (работа, ремонт, резерв, перемещение), местоположение (ячейка хранения), а также финансовая аналитика по выручке и рентабельности.

Команда ИТ-интегратора «Первый Бит» (Москва, Центральный офис) реализовала подготовку отчетности на уже используемой в «Кастор» BI-платформе с автоматизированным импортом данных из различных источников. Для пользователей были разработаны визуальные отчеты, охватывающие все ключевые метрики ЦОДа.

Система отслеживает хэшрейт до конечного устройства, выручку с учетом объема добытой криптовалюты и курсов BTC и USD, потребление электроэнергии по каждому контейнеру, вмещающем 200-300 устройств, и энергоэффективность как соотношение этих показателей.

По каждому из 21 тыс. «асиков» отслеживается динамика изменения статусов. Статистика по длительности и частоте ремонтов группируется по типам и моделям устройств. Местоположение каждого устройства зафиксировано до конкретной ячейки хранения.

«Основная сложность проекта заключалась в масштабе: необходимо было собрать и связать данные с 21 тыс. распределенных устройств, обеспечить их актуальность с минимальной задержкой и сделать аналитику доступной для бизнес-пользователей без глубоких технических знаний. Мы спроектировали архитектуру хранилища и настроили визуализацию так, чтобы руководитель видел картину целиком, но мог при необходимости спуститься до конкретного устройства», – отметил руководитель отдела внедрения центрального офиса компании «Первый Бит» Сергей Громов.

Проект включал полный цикл работ: сбор требований, создание и согласование прототипов, разработку структуры хранилища, настройку визуального представления отчетов, тестирование и обучение 50 пользователей со стороны заказчика.

«Сейчас сложно себе представить управление парком из 20 тыс. устройств без подобного уровня цифровизации, на который мы перешли с помощью наших партнеров из «Первого Бита». Управляя ЦОДом на основании достоверных данных, мы теперь видим прямую связь между простоем или причинами простоя от конкретного асика вплоть до выручки», – сказал ИТ-директор компании «Кастор».

В результате доработки BI-системы компания «Кастор» получила постоянный доступ к актуальной информации о состоянии майнинг-парка, сократила время на сбор и подготовку данных, а также повысила их качество. Анализ финансовых и операционных показателей позволил оптимизировать затраты и принимать решения на основе достоверных данных, а не оценок.