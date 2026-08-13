МТС разогнала мобильный интернет на «Нижегородском кольце» и в окрестностях Березовки

МТС запустила новую базовую станцию связи в Богородском муниципальном округе в районе деревни Березовка. В результате скорость мобильного интернета выросла в среднем в два раза в районе гоночной трассы «Нижегородское кольцо» и в восточной части деревни Березовка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Нижегородское кольцо» — одна из крупнейших гоночных трасс в России, имеющая международный статус, расположенная в 16 км от Автозаводского района Нижнего Новгорода, рядом с деревней Березовка. Здесь регулярно проходят этапы Российской серии кольцевых гонок, трек-дни, корпоративные заезды и автомобильные фестивали, привлекая до нескольких тысяч зрителей. Массовое посещение формирует высокую нагрузку на сеть: зрители ведут трансляции, пользуются видеосвязью и мобильными сервисами прямо на трибунах и в паддоке. При этом цифровые потребности пользователей год от года только растут — и не только во время крупных событий. Чтобы инфраструктура соответствовала этим запросам, МТС расширила емкость сети, установив новую базовую станцию.

Теперь связь уверенно покрывает всю территорию автодрома вместе с его инфраструктурой, а также прилегающие зоны: восточную часть деревни Березовка, Богородскую подъездную дорогу, по которой ежедневно следуют тысячи автомобилей, а также дачные массивы, раскинувшиеся к востоку от Березовки. В зону устойчивого приема вошли и объекты гостеприимства, расположенные рядом с гоночной трассой, — база отдыха «Спа Нринг» и арт-отель, где останавливаются как участники соревнований, так и туристы, приезжающие на выходные за город.

Для жителей восточной части Березовки и дачников на улицах Березовая, Добрая, Гагарина и других стабильный интернет теперь позволяет работать удаленно, пользоваться госуслугами, смотреть видео и обеспечивать детям доступ к онлайн-обучению.

«Нижегородское кольцо давно стало визитной карточкой региона и точкой притяжения — от профессиональных гонщиков до семей с детьми, приезжающих на выходные. Мы поставили новую станцию именно здесь, на стыке спортивной, рекреационной и жилой застройки. Результат — уверенное покрытие там, где раньше были «белые пятна». Для нас важно, чтобы как человек, сидящий в паддоке с секундомером в руках, так и бабушка на даче в километре от трассы одинаково чувствовали, что связь работает как надо. Мы не останавливаемся и продолжим усиливать сеть в области», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Установка нового телеком-оборудования на «Нижегородском кольце» является частью последовательной программы МТС по расширению и модернизации мобильной инфраструктуры в Нижегородской области. Компания планомерно увеличивает покрытие вдоль транспортных магистралей, в зонах отдыха и в малых населенных пунктах.