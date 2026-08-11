Подтверждена совместимость платформы «Кауч» с «Альт Рабочей станцией» и «Альт Сервером»

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и «Кауч», российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, подтвердили совместимость платформы для управления безопасностью конфигураций «Кауч» с операционными системами «Альт Рабочая станция 11» и «Альт Сервер 11».

Корректность работы подтверждена двусторонними сертификатами. Об этом CNews сообщил представитель «Кауч».

«Кауч» — российская платформа класса Security Configuration Management (SCM), единая среда для ИБ и ИТ и всех операций в рамках процесса управления безопасностью конфигураций: сканирования, безопасной настройки ИТ-ресурсов и мониторинга.

«Альт Рабочая станция» — операционная система для организации рабочих мест сотрудников компаний и частных пользователей. В состав ОС включён корневой сертификат Минцифры России. В процессе инсталляции можно установить сертификат единой сети передачи данных (ЕСПД).

«Альт Сервер» — операционная система для построения корпоративной инфраструктуры, обеспечивающая хранение и управление структурированной информацией, отказоустойчивость процессов и высокий уровень защиты от утечек и потерь данных. Содержит современные криптографические библиотеки и встроенные средства резервного копирования.

Совместимость продуктов позволит российским компаниям бесшовно внедрять процессы управления конфигурационной безопасностью в ИТ-инфраструктурах, построенных на базе операционных систем семейства «Альт», и выполнять задачи по импортозамещению.

«Мы стремимся обеспечить совместимость своей платформы с продуктами всех ключевых отечественных производителей ОС, чтобы у наших клиентов не было никаких инфраструктурных ограничений при внедрении управления безопасностью конфигураций. Подтверждение эффективной совместной работы «Кауча» с ОС семейства «Альт» стало важным шагом в этом направлении», — сказал Сергей Артюхов, директор по продукту «Кауч».