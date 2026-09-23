Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G
Серийный выпуск оборудования для сетей LTE и 5G стартует в подмосковной Дубне осенью 2026 г. Финансирование проекта составило 1,2 млрд руб. Производство же развернут на заводе «Yadro Фаб Дубна». Новый радиомодуль рассчитан на работу в диапазонах 2100 и 2600 МГц., объединение двух частотных диапазонов в одном устройстве позволит операторам сократить количество оборудования на базовых станциях.
Организация производства
Серийное производство оборудования для сетей LTE и 5G запустят в России осенью 2026 г., сообщила ТАСС пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Со слов заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в разработку нового радиомодуля. Уже осенью 2026 г. серийное производство оборудования планируется запустить на заводе «Yadro Фаб Дубна» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна».
По ее словам, запуск производства позволит продолжить развитие отечественных решений для телекоммуникационной отрасли и расширять выпуск оборудования для сетей LTE и 5G.
ОЭЗ «Дубна» - это крупнейшая ОЭЗ по количеству резидентов в России. Главная цель ОЭЗ - это формирование благоприятного инвестиционного климата и создание условий российским и международным компаниям для развития инновационной деятельности. Приоритетные научно-технические направления компаний-резидентов: ядерно-физические и нанотехнологии; информационные технологии; био- и медицинские технологии; новые материалы; проектирование сложных технических систем. ОЭЗ «Дубна» обеспечивает резидентов развитой транспортной инфраструктурой, поддержкой проектов федеральным центром, органами региональной власти и управляющей компанией.
Характеристики нового модуля
Новый радиомодуль предназначен для работы в сетях LTE и 5G. Он поддерживает сразу два частотных диапазона - 2100 и 2600 МГц. Объединение двух диапазонов в одном устройстве дает оператору возможность сократить количество оборудования, необходимого для работы базовой станции.
Планы по развитию линейки
После запуска серийного производства компания намерена расширять линейку оборудования. В I квартале 2027 г. планируется начать выпуск следующего радиомодуля - для диапазонов 800 и 900 МГц. Дальнейшая работа будет связана с испытаниями и внедрением оборудования совместно с российскими операторами связи.
Запуск 5G в России
По поручению Президента России Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек, об этом CNews сообщили представители Минцифры России 11 сентября 2026 г.
Услуги будут предоставлять операторы «большой четверки». 5G будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле.
Объем мобильного интернет-трафика с 2020 г. вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети наиболее высокая.
Внедрение 5G в России предполагает последовательное наращивание покрытия. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 г. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объеме и на бесплатной основе, что позволяет сохранить высокий уровень конкуренции между ними и гарантировать доступные тарифы.
Технология 5G - это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета. Сети пятого поколения могут использоваться для: цифровизации промышленных предприятий; управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами; развития телемедицины; функционирования систем умного города; подключения датчиков, счетчиков и других устройств интернета вещей (IoT); создания частных технологических сетей на промышленных объектах.