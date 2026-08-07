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«Росатом» сертифицировал первую продукцию для критической инфраструктуры ТЭК в системе «КИИ‑Серт»

Система добровольной сертификации расширила применение за пределы атомной и космической отраслей и охватила объекты критической информационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Об этом CNews сообщили представители компании «Гринатом».

В 2024 г. система добровольной сертификации «КИИ-Серт» начала работу для обеспечения технологической независимости в атомной и космической отраслях. Теперь система будет применяться и в других сферах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России. Уполномоченный в системе добровольной сертификации (СДС) «КИИ-Серт» орган по сертификации доверенной продукции и процессов АО «Атомэнергопроект» совместно с отраслевой испытательной лабораторией ООО «Автоматика-сервис» на базе Центра «Технопарк» сертифицировал программно-аппаратный комплекс (ПАК) для нефтегазовой отрасли.

Решение оценили по критериям надежности, совместимости, функциональности, технологической независимости и устойчивости. В ходе оценки специалисты учитывали весь жизненный цикл продукции и ее компонентов, а также опыт атомной отрасли и особенности нефтегазового сектора. Эксперты проанализировали и испытали характеристики программно-аппаратного комплекса и его составных частей, включая программное обеспечение, программно-аппаратные средства и их элементы. Отдельно была проведена оценка соответствия процессов разработки, производства и эксплуатации требованиям технологической независимости. Результаты этой работы создают основу для дальнейшего масштабирования системы сертификации в сфере энергетики и других отраслях КИИ.

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«Завершение этих работ означает переход к принципиально новому уровню функционирования СДС «КИИ‑Серт» и открывает возможности дальнейшего масштабирования системы для содействия независимости критической информационной инфраструктуры в других сферах КИИ. Это важный шаг в укреплении технологического суверенитета страны — система не только подтверждает соответствие доверенных решений строгим отраслевым требованиям, но и формирует надежный механизм отбора и внедрения импортонезависимых продуктов. Расширение охвата СДС «КИИ‑Серт» на новые сегменты критической инфраструктуры позволит унифицировать подходы к оценке технологической надежности и ускорить замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики», – отметил директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

«Сертификация в КИИ-СЕРТ – это не разовое мероприятие, а часть системной работы по обеспечению технологической независимости и устойчивости топливно-энергетического комплекса. Результаты будут детально проанализированы для принятия решения о дальнейшем внедрении КИИ-СЕРТ в сфере энергетики и формировании отраслевой инфраструктуры сертификации, включая собственные органы оценки соответствия», — сказал заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев.

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