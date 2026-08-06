«СКБ Контур» и Pooling объединяют усилия для цифровой трансформации логистики

Компания «СКБ Контур» и платформа Pooling, специализирующаяся на оптимизации грузоперевозок, договорились о совместной модернизации цифровой инфраструктуры логистической отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под документом поставили генеральный директор Pooling Михаил Чушков и руководитель направления ЭДО «СКБ Контур» Денис Салих. Партнерство предполагает комплексное взаимодействие по внедрению передовых технологий и программных продуктов, разработанных обеими компаниями. Одной из ключевых целей сотрудничества станет реализация инициатив по цифровизации логистического направления.

Особое внимание стороны намерены уделить изучению и тестированию новых бизнес-направлений и продуктов в области цифровых технологий.

Денис Салих, руководитель направления ЭДО «СКБ Контур»: «Сотрудничество с Pooling направлено на развитие нашего логистического направления. Мы видим большой потенциал в совместной работе над созданием прозрачной и технологичной среды для грузоперевозок. Уверен, что объединение решений экосистемы для бизнеса Контур с инновационным подходом Pooling к расчетам доставки позволит предложить рынку уникальные продукты, основанные на больших данных и передовых отечественных разработках».

Михаил Чушков, генеральный директор Pooling: «Мы с Pooling уже много лет стоим у истоков одной важной, но сложной задачи — сокращения расходов на логистику с помощью цифровых инструментов. Более 450 крупнейших компаний проходят этот путь с нами. Сотрудничество с Контуром и его усилия по цифровизации логистики в России заложат мощный фундамент, который позволит нам решать основную задачу еще более эффективно, а эффект позволит с лихвой окупить потраченные усилия».