«Рубэкап» выпустила RuBackup 3.0

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») представила новую мажорную версию системы резервного копирования и восстановления данных. RuBackup 3.0 — релиз, в котором ключевые сценарии защиты виртуальных машин, баз данных и почтовых систем избавлены от промежуточного хранилища, а гранулярное восстановление файлов и объектов стало доступно почти на всех поддерживаемых платформах. Об этом CNews сообщил представитель компании. Одновременно продукт расширил охват инфраструктуры: появился новый модуль для Basis Dynamix Enterprise (средствами Basis Virtual Protect), реализована поддержка LAN-free backup LVM-дисков для модуля ПК СВ «Брест» и геокластеров для почтового сервера RuPost, переработаны хранилища, доработана система отчетности (в экспериментальном режиме) и улучшена работа с ленточными библиотеками.

Главная инженерная идея RuBackup 3.0 — убрать лишнее звено между источником данных и системой резервного копирования. Отказ от промежуточного хранилища реализован для платформ виртуализации VMmanager, Basis Dynamix Enterprise и «Альт Виртуализация» (включая 11 версию), для почтовой системы VK WorkSpace, а также при восстановлении СУБД Oracle. Это сокращает время выполнения задач, снижает требования к свободному дисковому пространству и упрощает архитектуру внедрения — особенно в крупных ЦОД, где каждый дополнительный «перевалочный пункт» превращается в узкое место. В том же ключе обновлен алгоритм записи данных на файловые и облачные хранилища.

Второй акцент релиза — гранулярность. Появилось гранулярное восстановление файлов в гостевую ОС виртуальных машин VMmanager (в экспериментальном режиме), а для oVirt, zVirt, «Ред Виртуализация», Rosa Virtualization и HostVM такое восстановление выполняется без промежуточного хранилища. Для Microsoft Exchange реализовано гранулярное восстановление почтовых ящиков, календарей и адресных книг пользователей, а сам процесс копирования и восстановления ускорен.

Линейка модулей заметно выросла: выпущен новый модуль защиты виртуальных машин Basis Dynamix Enterprise средствами «Базис.Virtual Protect». Для Arenadata DB поддержано одновременное сохранение и восстановление резервных копий со всех сегментов базы в клиентские хранилища, а также расширен список тонких настроек. Добавлена поддержка Postgres Pro 18.

Расширен и перечень поддерживаемых платформ виртуализации: VMmanager 2026.05.2-3 и 2026.7.1-1, ПК СВ «Брест» 4.0.2, «Горизонт-ВС» 1.8.3, Basis Dynamix Enterprise 4.4, «Альт Виртуализация» 11, Rosa Virtualization 4.0, SpaceVM 6.5.8 и 6.5.9. Для ПК СВ «Брест» добавлено динамическое включение виртуальных машин в стратегию по тегу, набору тегов или группе — инфраструктура может расти, а политика резервного копирования при этом остаётся неизменной. Реализована поддержка новой версии почтового сервера RuPost 4.2, включая работу с геокластерами. Добавлена возможность восстановления резервных копий платформы виртуализации zVirt на платформу виртуализации VMmanager через CLI.

Новый релиз RuBackup получил новые типы хранилищ — облачное Cloud, gen.2 и файловое File system, gen.2, режим хранения резервных копий в отдельных бакетах объектного хранилища S3 и возможность одновременно записывать копию ресурса в два независимых файловых пула в рамках одного медиасервера. Для ленточных библиотек реализованы автоматическое форматирование картриджей при подключении, работа с разными типами пулов внутри одной библиотеки и отображение расширенной информации о картриджах.

Доработана система отчетности (в экспериментальном режиме): новые типы отчетов, расширенная фильтрация по объектам, ручная рассылка и экспорт панели мониторинга в PDF. Добавлен механизм сбора диагностических журналов, гибкая настройка расписания стратегий, а доступный объем данных и лицензий теперь отображается и в десятичных, и в двоичных единицах (ТБ и ТиБ).

Модуль Rescue Image и загрузочный образ RuBackup Key научились резервировать и аварийно восстанавливать ОС Linux, размещенные на программных RAID-массивах на базе LVM и без него.

Разработчики предупреждают: в версии 3.0 завершается поддержка модуля для почтовой системы Mailion — начиная с RuBackup 3.1 она будет прекращена полностью. Также прекращена поддержка модуля резервного копирования виртуальных машин платформы Aerodisk VAIR и ECP Veil (взамен будет использоваться модуль для SpaceVM). Кроме того, заканчивается поддержка операционной системы Ubuntu 18.04. Начиная с версии RuBackup 3.1 поддержка этих продуктов будет полностью прекращена.

«Раньше между данными и резервной копией почти всегда стояло промежуточное хранилище — это лишний диск, лишнее время и лишняя точка отказа. В RuBackup 3.0 мы последовательно убираем этого посредника: система идёт к данным напрямую и возвращает ровно то, что нужно заказчику, — вплоть до одного файла, письма или атрибута каталога. Это релиз, в котором инженерная зрелость продукта совпала с реальными запросами рынка: защищать всё — от виртуальных машин и аналитических СУБД до корпоративной почты и службы каталогов — из единого центра и без компромиссов», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».