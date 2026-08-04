Система управления печатью Print-X получила сертификат ФСТЭК

Компания «ПринтИкс» (входит в ГК «Айтеко») получила сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) для своего основного продукта – системы управления корпоративной печатью Print-X. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко».

Сертификация открывает новые возможности для внедрения системы в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные структуры, финансовые учреждения, предприятия нефтегазового сектора и энергетической отрасли.

Print-X позволяет контролировать процессы корпоративной печати благодаря централизованному мониторингу, сбору статистики и установке политик печати. Также система имеет функционал дополнительной защиты: вывод документ на принтер осуществляется только после успешной идентификации сотрудника на многофункциональном устройстве (МФУ) с помощью карты доступа или PIN-кода.

Все эти меры позволяют эффективно организовать рабочие процессы офиса, а также повысить конфиденциальность документооборота.

«Контроль корпоративной печати – это не просто вопрос экономии и оптимизации рабочих процессов: утрата важных документов может обернуться финансовыми и репутационными потерями. Система Print-X позволяет надежно защитить данные, а получение сертификата ФСТЭК дает возможность использовать наш продукт в организациях, где информационная безопасность имеет первостепенное значение», — отметила операционный директор «ПринтИкс» Наталья Ермакова.

Система Print-X успешно работает с оборудованием всех российских и зарубежных производителей. Программные терминалы Print-X установлены на более чем

10 тыс. МФУ. Общее количество печатных устройств, подключенных к сервису Print-X в России и СНГ, превышает 500 тыс. единиц.

Получение сертификата ФСТЭК открывает новые перспективы для развития Print-X на российском рынке.