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Дмитрий Григоренко: Из-за внедрения ИИ эффективность работы аппарата Правительства показала двузначный рост

Внедрение отечественных моделей ИИ в работу правительство способствует значительному росту эффективности — увеличению скорости работы и сокращению трудозатрат. Такую оценку озвучил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе форума Минцифры. За год создано более 40 самостоятельных ИИ-сервисов, ведется работа над проактивными нейросетями, которые будут помогать незаметно.

ИИ усилил работу аппарата Правительства

Внедрение искусственного интеллекта в аппарате Правительства, к которому приступили год назад, в разы увеличило эффективность работы, сообщил на форуме Минцифры «Цифровые решения», который проходит в Москве, вице-премьер и глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

«С точки зрения практичного результата, хочу сказать, что где бы мы не внедряли ИИ внутри аппарата, у нас везде двузначные цифры повышения эффективности», — заявил Дмитрий Григоренко, выступая на пленарной сессии 7 октября 2026 г.

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Форум "Цифровые решения"
Дмитрий Григоренко рассказал о внедрении ИИ в работу аппарата Правительства России

По словам вице-премьера, речь идет об увеличении скорости работы и снижении трудозатрат, есть сферы, где эффект ИИ особенно очевиден.

«Особенно в процедурных операциях сумасшедшее ускорение, упрощение всего и вся и высвобождение достаточно большого количества людей, которых можно ставить на смысловые задачи, а не на операционные», — указал вице-премьер.

Что внедряют

Дмитрий Григоренко настаивает, чтобы все операционные, рутинные задачи нужно переводить на сервисы с использованием ИИ, а не оцифровыват.

«Цифровизация как цифровизация на сегодняшний день уже никого не интересует», — констатировал вице-премьер.

По словам Григоренко, год назад в аппарате правительства начали внедрять сервисы на основе исключительно отечественных языковых моделей. Были использованы модели от Сбербанка и «Яндекса», на их основе появилось около 40 самостоятельных сервисов. Все они были специально «задублированы», чтобы сравнить. Результаты оказались хорошими.

«По качеству это классные сервисы. Наше впечатление — все работает. Сейчас оцениваем с точки зрения эффективности, чтобы приоритизировать», — констатировал Григоренко

Две проблемы

Дмитрий Григоренко назвал две проблемы, которые были выявлены в ходе внедрения ИИ в аппарате Правительства.

Первая проблема связана с техническим внедрением. Как удалось установить, сотрудников уже не интересует ИИ как самостоятельный сервис, никто не хочет сам просить ИИ сделать протокол или разобраться с ошибками, проверить на соответствие. Сотрудникам требуется проактивный искусственный интеллект.

«Все хотят, чтобы он был встроен и был незаметен. Все настолько разбалованы, что хотят, чтобы это было встроено в соответствующую функцию. ИИ проактивно все это делал. Чтобы он был вообще незаметен. Мы сейчас этим занимаемся», — заявил Дмитрий Григоренко.

Еще одна проблема — это отношение со стороны людей, в том числе рост тревожности. Внедрение показало, что искусственный интеллект ряд задач выполняет намного лучше, чем это делают люди, плюс он не болеет, не ходит в отпуск, зато работает все дни недели 365 дней в году.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

По словам Григоренко, способности ИИ сначала люди воспринимают на ура, а потом начинают оценивать, как это скажется на них самих. По словам вице-премьера, человек видит, что его функции становятся автоматическими и задается вопросом — «я уже не нужен»?

«Здесь внимание вопрос — что будет делать человек? Пойдет переучиваться и думать как и где ему быть полезным завтра, так как знает, что конкурировать с ИИ в определенных вещах человеку невозможно, человек проигрывает, или станет бороться с ИИ как таковым?», — констатирует Григоренко.

В итоге в отношении ИИ начинает формироваться чувство тревожности, так как люди сталкиваются с перспективой, что ИИ изменит в целом их образ жизни. И эта тема активно обсуждается, констатировал Григоренко.

Что известно о внедрении ИИ

В аппарате Правительства проводится эксперимент по внедрению сервисов искусственного интеллекта в рабочие процессы. В рамках него тестируются решения Сбербанка и «Яндекса». Участникам в открытом контуре доступны три ИИ-помощника: «Алиса AI» и «Нейроюрист» от «Яндекса», а также GigaChat от Сбербанка, сообщал ТАСС.

Сотрудники аппарата используют нейросетевые решения для решения таких типовых задач, как подготовка быстрых справок, проверка правописания, формирование краткого содержания документов, анализ и сравнение разных версий нормативно-правовых актов. Кроме того, в рамках эксперимента создается инфраструктура для функционирования ИИ-решений. В частности, непосредственно в Доме Правительства был установлен сервер для работы с ИИ.

С конца 2025 г. внедрение ИИ в государственный аппарат — один из основных трендов. На 2026 г. в разработке находилось 13 ИИ-сервисов, в том числе для аналитики, работы с письмами, контроля выполнения и другие, которыми смогут пользоваться сотрудники аппарата Правительства, сообщал Григоренко в марте 2026 г.

В ноябре 2025 г. «Коммерсант» писал, что в правительстве намерены расширить применение ИИ в госуправлении для улучшения качества и прозрачности принимаемых чиновниками решений, а 450 госслужащих завершают обучение работе с ИИ. Речь, в частности, шла о базовых технических навыках: регистрация в нейросетях (GigaChat, YandexGPT, «Яндекс.Нейроэксперт»), загрузка документов, проверка результатов на ошибки, работа с данными (оценка их качества, поиск дублей, построение прогнозов, создание дашбордов в сервисе для визуализации и анализа данных Yandex DataLens).

Екатерина Струкова

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