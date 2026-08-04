CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Компания «Синара-Девелопмент» перешла на Directum RX и ускорила процессы документооборота

Время обработки одного договора сократилось с 2 часов до 25 минут, регистрация входящих претензий ускорилась в два раза, а корреспонденцию анализирует ИИ. Таких результатов добился холдинг группы «Синара» при внедрении платформы Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В рамках проекта компания цифровизировала договорную деятельность, работу с входящей и исходящей корреспонденцией, претензионную работу. Изменения коснулись всех сотрудников компании.

Договоры на согласование теперь можно запускать непосредственно из Directum RX, подписывать электронной подписью и обмениваться документами с Росреестром. Настроена матрица согласований.

Обработка входящих писем проходит за 10 минут благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Прием претензий происходит по отдельному процессу и занимает на 30% меньше времени в сравнении с ручной обработкой.

Исполнительская дисциплина контролируется за счет онлайн-виджетов.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Подключиться к системе можно из любой точки страны — доступно мобильное приложение.

Переходом на платформу Directum RX, разработкой матрицы согласований и решения для работы с претензиями занимался «Центр внедрения документооборота (ЦВД)», генеральный партнер Directum.

В ближайшее время «Синара-Девелопмент» планирует цифровизировать работу с доверенностями, включая выпуск машиночитаемых доверенностей на платформе Directum RX, унифицировать договорные документы с помощью шаблонов, отладить работу с первичными учетными документами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Starlink довел конкурента до банкротства

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще