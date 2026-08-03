Системный интегратор «Абак-2000» ускорил согласование документов благодаря СЭД Directum Lite

Компания внедрила Directum Lite для автоматизации документооборота, делопроизводства, договорной работы и бизнес-процессов. Сотрудники работают с документами в веб-агенте, у топ-менеджмента есть доступ к системе через мобильное приложение Directum Solo. Сегодня с системой взаимодействуют 30 линейных сотрудников и пять руководителей. Об этом CNews сообщили представители Directum.

До внедрения документы согласовывались на бумаге между подразделениями в Москве и Волгограде, а поиск архивных версий и подготовка новых документов отнимали много времени. После перехода на Directum Lite оформление простых документов занимает 30 минут вместо 2 часов, поиск сократился с часа до 10 минут, а договоры подписываются и отправляются контрагентам в течение рабочего дня. По итогам проекта в компании улучшился общекорпоративный климат.

«Нам нужно было решение, которое соответствует нашему высокотехнологичному уровню. Многие контрагенты пользуются подобного рода программами. Мы проанализировали несколько возможных аналогов систем. Выбор остановили на Directum Lite, так как она решает наши запросы в части документооборота, делопроизводства и архивации документации», – сказал Александр Чуланов, директор по развитию бизнеса.