«Аэродиск» и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость СХД «Аэродиск Engine AQ 460» с «Роса Хром» и «Роса Виртуализация 4.0»

«Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и систем виртуализации, входящий в группу компаний «Аквариус», и НТЦ ИТ Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, подтвердили совместимость системы хранения данных «Аэродиск Engine AQ 460» с операционной системой «Роса Хром 12» и платформой виртуализации «Роса Виртуализация 4.0».

Проверка совместимости «Аэродиск Engine AQ 460» с «Роса Хром 12» охватила основные сценарии взаимодействия: работу с файловыми сервисами, интеграцию в доменную инфраструктуру, поддержку виртуализации, а также стабильную работу с корпоративными приложениями и системами управления базами данных.

Совместимость с «Роса Виртуализация 4.0» позволяет использовать СХД в составе комплексной отечественной инфраструктуры, объединяющей операционную систему, платформу виртуализации и систему хранения данных. Заказчики получают проверенную конфигурацию для проектов импортозамещения и могут снизить риски интеграции отдельных инфраструктурных компонентов.

«Роса Хром 12» — российская операционная система для рабочих станций и серверов, включенная в Единый реестр российского программного обеспечения и сертифицированная ФСТЭК России. Решение используется в государственных организациях и корпоративном секторе для построения защищенных и управляемых рабочих мест и серверной инфраструктуры

«Роса Виртуализация 4.0» — платформа виртуализации с интегрированной системой управления для построения корпоративных виртуальных центров обработки данных. Решение поддерживает Disaster Recovery, механизмы микросегментации и изоляции сетей, отечественные криптографические алгоритмы ГОСТ и контроль целостности, а также интеграцию с корпоративными системами управления доступом. Платформа предназначена для построения защищенной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры с учетом требований российских регуляторов.

«Для заказчиков сегодня важно не только наличие отечественных продуктов, но и подтвержденная совместимость между ними. Совместные испытания позволяют убедиться, что решения корректно взаимодействуют и могут использоваться в составе единой инфраструктуры. Подтверждение совместимости «Аэродиск Engine AQ 460» с «Роса Хром 12» и «Роса Виртуализация 4.0» расширяет возможности наших клиентов по построению ИТ-инфраструктуры на базе российских технологий», — отметил Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов «Аэродиск».

Ранее «Аэродиск» уже подтверждал совместимость своих решений с серверной редакцией «Роса Хром» и платформой «Роса Виртуализация». Получение сертификата для «Аэродиск Engine AQ 460» стало следующим этапом развития технологического партнерства компаний и расширило перечень совместимых отечественных решений, доступных заказчикам.

«Для корпоративного заказчика важно, чтобы ключевые компоненты инфраструктуры были проверены не только по отдельности, но и в совместной эксплуатации. Совместимость «Аэродиск Engine AQ 460» с «Роса Хром 12» и «Роса Виртуализация 4.0» дает организациям готовую конфигурацию для построения отечественной ИТ-инфраструктуры, снижает риски интеграции и упрощает реализацию проектов импортозамещения», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».