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Подтверждена совместимость платформы «Компас Плюс» для высоконагруженных банковских систем и СУБД Tantor Postgres

В рамках программы испытаний специалисты «Компас Плюс» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») проверили работу платформы с СУБД Tantor Postgres 18 в основных эксплуатационных сценариях. Тестирование подтвердило корректное взаимодействие компонентов, стабильную работу платформы и готовность решений к совместному использованию в инфраструктуре крупных банковских и финансовых систем. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

«Для банков и финансовых организаций надежность каждого компонента программной платформы имеет решающее значение. Совместные испытания показали, что платформа «Транзаксис» стабильно работает с СУБД Tantor Postgres, а значит заказчики могут уверенно использовать это сочетание решений как в новых проектах, так и при модернизации уже работающих систем», — отметил Михаил Юрченко, директор по продажам и развитию бизнеса «Компас Плюс».

Совместимость с Tantor Postgres расширяет отечественный технологический стек при создании и модернизации банковских и финансовых информационных систем, где требования к надежности, производительности и непрерывности работы особенно высоки, а подтвержденная совместимость инфраструктурных компонентов является одним из ключевых факторов при выборе технологической платформы.

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«Технологическое лидерство складывается не только из собственных разработок, но и из способности быть частью надежной корпоративной экосистемы. Подтвержденная совместимость с платформой «Компас Плюс» дает заказчикам уверенность в том, что Tantor Postgres может использоваться в качестве основы для построения современных банковских систем на базе отечественных технологий», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

По результатам испытаний компании оформили сертификат совместимости, подтверждающий корректную совместную работу платформы «Транзаксис» версии 3.2.52.x и СУБД Tantor Postgres 18.

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