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«Битрикс24» делает двухфакторную аутентификацию обязательной для клиентов на тарифах «Энтерпрайз» и «Профессиональный»

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» сообщил о том, что вводит обязательную двухфакторную аутентификацию (2FA) для компаний, работающих на облачных тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». После активации требования каждый сотрудник портала будет подтверждать вход вторым фактором — одноразовым кодом или push-уведомлением.

Двухфакторная аутентификация — общепризнанный стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным системам. Помимо логина и пароля, система запрашивает подтверждение, которым владеет только сам пользователь. 2FA закрывает самый частый сценарий взломакомпрометацию учетных данных.

Появление обязательной 2FA стало продолжением июльского обновления, в котором список способов подтверждения входа пополнился электронной почтой. Изменение расширило выбор каналов подтверждения и позволило включить защиту на всех сотрудников без исключения.

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Пользователя доступны три способа для подтверждения входа: push-уведомление в мобильном приложении «Битрикс24» — подтверждение входа одной кнопкой, ничего вводить не нужно; SMS — код приходит обычным сообщением, отдельное приложение не требуется; электронная почтаодноразовый код приходит письмом. Подходит сотрудникам без рабочего смартфона и как запасной способ.

После включения обязательной 2FA у сотрудников будет 14 дней на включение второго фактора. Изменения затронут пользователей облачной версии «Битрикс24», использующих тарифы «Профессиональный» и «Энтерпрайз».

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