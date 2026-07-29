CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Логистическая платформа Loginet для подготовки бизнеса к обязательным цифровым накладным запустила «Тренажер ЭТрН»

Разработчик логистической платформы Loginet открыл для грузовладельцев и экспедиторов доступ к «Тренажеру ЭТрН». Сервис позволяет моделировать цепочки поставок и подписывать титулы без отправки данных в ГИС ЭПД и риска получить штрафы. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

По данным внутреннего исследования Loginet, ручное заполнение одной электронной транспортной накладной (ЭТрН) занимает у обычного пользователя от 10 до 15 минут, а у опытного оператора — не менее 6 минут. Для компаний с оборотом в сотни отгрузок в день отсутствие автоматизации процессов грозит коллапсом при переходе на новые стандарты.

Тренажер позволяет протестировать автоматическое заполнение титулов. Система самостоятельно верифицирует контрагентов и подтягивает данные из базы платформы. Это сокращает время оформления одного документа до 30 секунд. Интеграция тестовой среды реализована на базе решений оператора ЭДО «СКБ Контур».

«Нормативные требования ГИС ЭПД жестко регламентируют порядок заполнения и последовательность подписания титулов накладной, — сказал Олег Жендубаев, генеральный директор Loginet. — Система не прощает ошибок ручного ввода. Наша тестовая среда создана для того, чтобы компании могли отработать новые бизнес-процессы в безопасном контуре и зайти в реформу без регуляторных и финансовых рисков».

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

Что можно протестировать в «песочнице»: сквозные процессы TMS: заполнение, маршрутизация и валидация данных накладных внутри ИТ-системы управления логистикой; экспедиторские схемы: моделирование сложных цепочек, включая генерацию первого титула экспедитором и автоматическое подключение грузовладельца в статусе «наблюдателя»; взаимодействие ролей: распределение цифровых доступов между всеми участниками цепочки поставок.

Тестовая среда «Тренажер ЭТрН» уже открыта для действующих и пилотных клиентов логической платформы Loginet.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха»

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще