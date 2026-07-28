CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

Использование платформенных решений позволило снизить затраты на внеплановые ремонты на производственных предприятиях на 21%

Аналитики STAQ проанализировали опыт цифровизации технического обслуживания и ремонта на российских производственных предприятиях по итогам I полугодия 2026 г. Эксперты STAQ установили, что в I полугодии 2026 г. использование платформенных решений позволило снизить затраты на внеплановые ремонты на 21%, сократить количество незапланированных простоев на 28%, а также ускорить реакцию на выявленные дефекты на 16%. Практика показала, что сократить количество аварийных работ позволил переход от разрозненного планирования и реагирования по факту поломки к единому цифровому циклу: от контроля состояния оборудования и выявления отклонений до постановки задачи выполнения ремонта и анализа его результатов. Для анализа были использованы данные клиентов STAQ. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

Внеплановые ремонты — серьезная проблема для производственных предприятий. Последствия внеплановых ремонтов не ограничиваются стоимостью запасных частей и работ. Аварийная остановка может привести к неисполнению производственного плана, нарушению сроков поставки, сверхурочной работе персонала и срочной закупке комплектующих. В отдельных производствах остановка технологического цикла также повышает риск брака, потери сырья или повреждения смежного оборудования.

Основная причина внеплановых ремонтов не всегда связана с отсутствием регламентов. На большинстве предприятий графики планово-предупредительных ремонтов уже существуют, однако, могут вестись в Excel, на бумаге или одновременно в нескольких системах. В результате планы не всегда учитывают фактическую наработку оборудования, загрузку ремонтных бригад и сведения об обнаруженных отклонениях. Предприятие узнает о проблеме уже после отказа оборудования.

Платформенный подход устраняет разрыв между планированием, исполнением и контролем. В единой системе объединяются база оборудования, графики ППР, история ремонтов и инцидентов, данные о квалификации и загрузке сотрудников, цифровые регламенты и показания систем мониторинга. Задачи на обслуживания могут создаваться автоматически: по календарю, наработке оборудования или при отклонении показаний IoT-датчиков от заданных значений.

При таком подходе ремонтная служба получает возможность вмешаться до того, как локальный дефект приведет к остановке производственной линии. Например, изменение температуры, вибрации или нагрузки может стать основанием для внеочередного осмотра. При подтверждении отклонений работу можно выполнить в ближайшем плановом окне, заранее подготовив специалистов, инструменты и ЗИП.

Другой важный элемент цифровизации — это контроль качества работ на производственном участке. Исполнители получают задания и чек-листы в мобильном приложении. Сканирование NFC-метки подтверждает работу с конкретной единицей оборудования, а фотофиксация до и после ремонта помогает проверить результат. Информация автоматически сохраняется в истории объекта и становится доступна руководителям, техническим специалистам и аудиторам.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

Платформенные решения помогают корректировать работу ремонтных служб, например, просрочки ППР, пересечение графиков, неравномерную загрузку персонала, длительное согласование заданий, потерю информацию о дефектах и повторные отказы по одной причине. Накопленная цифровая история позволяет определить, какое оборудование чаще выходит из строя, какие узлы требуют повышенного внимания и какие виды ремонта не устраняют первопричину неисправности.

Экономический эффект от использования платформенных решений в данной области складывается из прямой и косвенной экономии. К прямым относятся снижение расходов на аварийный работы, срочная логистика, сверхурочные смены и внеплановое привлечение подрядчиков. Косвенный эффект - формирование сокращения простоев, более стабильная загрузка оборудования, снижение потерь выпуска и повышение производительности ремонтных бригад.

«Автоматизация не должна ограничиваться заменой бумаги цифровой формой. Предприятию важно связать в одном контуре оборудование, регламенты, ремонтные бригады и управленческую аналитику. Тогда данные начинают использоваться не только для отчетности, но и для предотвращения повторных отказов, планирования ресурсов и принятия решений о ремонте или модернизации активов», — сказал Евгений Гусев, генеральный директор проекта STAQ, созданного компанией «Систем ИКС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще