Использование платформенных решений позволило снизить затраты на внеплановые ремонты на производственных предприятиях на 21%

Аналитики STAQ проанализировали опыт цифровизации технического обслуживания и ремонта на российских производственных предприятиях по итогам I полугодия 2026 г. Эксперты STAQ установили, что в I полугодии 2026 г. использование платформенных решений позволило снизить затраты на внеплановые ремонты на 21%, сократить количество незапланированных простоев на 28%, а также ускорить реакцию на выявленные дефекты на 16%. Практика показала, что сократить количество аварийных работ позволил переход от разрозненного планирования и реагирования по факту поломки к единому цифровому циклу: от контроля состояния оборудования и выявления отклонений до постановки задачи выполнения ремонта и анализа его результатов. Для анализа были использованы данные клиентов STAQ. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

Внеплановые ремонты — серьезная проблема для производственных предприятий. Последствия внеплановых ремонтов не ограничиваются стоимостью запасных частей и работ. Аварийная остановка может привести к неисполнению производственного плана, нарушению сроков поставки, сверхурочной работе персонала и срочной закупке комплектующих. В отдельных производствах остановка технологического цикла также повышает риск брака, потери сырья или повреждения смежного оборудования.

Основная причина внеплановых ремонтов не всегда связана с отсутствием регламентов. На большинстве предприятий графики планово-предупредительных ремонтов уже существуют, однако, могут вестись в Excel, на бумаге или одновременно в нескольких системах. В результате планы не всегда учитывают фактическую наработку оборудования, загрузку ремонтных бригад и сведения об обнаруженных отклонениях. Предприятие узнает о проблеме уже после отказа оборудования.

Платформенный подход устраняет разрыв между планированием, исполнением и контролем. В единой системе объединяются база оборудования, графики ППР, история ремонтов и инцидентов, данные о квалификации и загрузке сотрудников, цифровые регламенты и показания систем мониторинга. Задачи на обслуживания могут создаваться автоматически: по календарю, наработке оборудования или при отклонении показаний IoT-датчиков от заданных значений.

При таком подходе ремонтная служба получает возможность вмешаться до того, как локальный дефект приведет к остановке производственной линии. Например, изменение температуры, вибрации или нагрузки может стать основанием для внеочередного осмотра. При подтверждении отклонений работу можно выполнить в ближайшем плановом окне, заранее подготовив специалистов, инструменты и ЗИП.

Другой важный элемент цифровизации — это контроль качества работ на производственном участке. Исполнители получают задания и чек-листы в мобильном приложении. Сканирование NFC-метки подтверждает работу с конкретной единицей оборудования, а фотофиксация до и после ремонта помогает проверить результат. Информация автоматически сохраняется в истории объекта и становится доступна руководителям, техническим специалистам и аудиторам.

Платформенные решения помогают корректировать работу ремонтных служб, например, просрочки ППР, пересечение графиков, неравномерную загрузку персонала, длительное согласование заданий, потерю информацию о дефектах и повторные отказы по одной причине. Накопленная цифровая история позволяет определить, какое оборудование чаще выходит из строя, какие узлы требуют повышенного внимания и какие виды ремонта не устраняют первопричину неисправности.

Экономический эффект от использования платформенных решений в данной области складывается из прямой и косвенной экономии. К прямым относятся снижение расходов на аварийный работы, срочная логистика, сверхурочные смены и внеплановое привлечение подрядчиков. Косвенный эффект - формирование сокращения простоев, более стабильная загрузка оборудования, снижение потерь выпуска и повышение производительности ремонтных бригад.

«Автоматизация не должна ограничиваться заменой бумаги цифровой формой. Предприятию важно связать в одном контуре оборудование, регламенты, ремонтные бригады и управленческую аналитику. Тогда данные начинают использоваться не только для отчетности, но и для предотвращения повторных отказов, планирования ресурсов и принятия решений о ремонте или модернизации активов», — сказал Евгений Гусев, генеральный директор проекта STAQ, созданного компанией «Систем ИКС».