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Группа «Ренессанс Страхование» проводит расчеты по МСФО 17 в ПО «Синтегро консалтинг»

Пользователи страховой компании «Ренессанс Страхование» работают в «Калькуляторе МСФО 17» – программе для автоматизации расчетов, формирования проводок и примечаний в соответствии со стандартом. Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

Группа «Ренессанс Страхование» выбрала «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг», увидев несколько ключевых преимуществ: возможность приступить к работе уже через 2 месяца; прозрачность расчетов: расшифровки и сводные отчеты в различных разрезах по всем ГДС; удобство работы: функционал реализован в простом и понятном интерфейсе, особенно привычном для тех, кто уже работал с платформой «1C»; наличие дополнительных проверок: отчет «Актуарный баланс» отслеживает изменение обязательств, а валидация проверяет расчеты с ОСВ и примечаниями.

Пользователи отмечают, что «Калькулятор МСФО 17» значительно упростил процесс подготовки отчетности - автоматизированы все ключевые этапы.

Входящие данные для расчетов загружаются из хранилища страховой компании. Ручной ввод данных исключен.

Расчеты проводятся по двум моделям: общей модели и на основе распределения премии как для прямого страхования, так и для исходящего перестрахования.

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В системе заполняются примечания БФО в части МСФО 17 (в том числе 58.02/58.03 и 58.04/58.05).

На основе расчетов формируются проводки. Настроена интеграция проводок в систему бухгалтерского учета.

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