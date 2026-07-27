CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В SkyV ITAM появился чат-бот для корпоративного мессенджера eXpress

Разработчики платформы управления ИТ-активами SkyV ITAM и корпоративного мессенджера eXpress представили новое интеграционное решение — чат-бот, позволяющий работать с задачами и согласованиями непосредственно в интерфейсе мессенджера.

Интеграция помогает сотрудникам взаимодействовать с процессами SkyV ITAM без необходимости постоянно переходить в отдельную информационную систему. Через чат-бот пользователи могут получать уведомления, просматривать и обрабатывать назначенные задачи, а также участвовать в согласованиях.

Решение поддерживает два сценария работы: индивидуальный режим — пользователь взаимодействует со своими задачами, уведомлениями и согласованиями в персональном диалоге с ботом; командный режим — сотрудники работают с задачами и событиями SkyV ITAM в общем чате команды или проектной группы.

В командном режиме бот может информировать участников о новых задачах, изменении статусов, приближении сроков и других значимых событиях. Это позволяет обсуждать рабочую ситуацию и выполнять необходимые действия в едином защищенном коммуникационном пространстве.

Интеграция может использоваться в процессах управления ИТ-активами, технической поддержки, эксплуатации инфраструктуры, контроля исполнения поручений и межфункционального взаимодействия. Конкретный набор команд, уведомлений и доступных действий настраивается с учетом процессов и ролей организации.

«Мы стремимся сделать работу с ИТ-активами частью привычной рабочей среды пользователя. Интеграция с eXpress позволяет не только своевременно информировать сотрудников, но и переносить в мессенджер отдельные действия по задачам и согласованиям. Особенно важен командный сценарий, в котором бот становится полноценным участником рабочего чата и связывает коммуникации сотрудников с процессами SkyV ITAM», — отметила Мария Бартенева, генеральный директор «Скайфолл Лабс».

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

«Интеграция с SkyV ITAM расширяет возможности платформы как единой среды для защищенных корпоративных коммуникаций и решения ежедневных рабочих задач. Пользователи могут взаимодействовать с процессами управления ИТ-инфраструктурой непосредственно в мессенджере, не теряя контекст обсуждений и не переключаясь между несколькими системами», — отметил директор по сервисам eXpress Игорь Малышев.

Чат-бот разработан с учетом требований корпоративного использования. Права пользователей и доступные действия определяются в соответствии с настройками SkyV ITAM, а взаимодействие происходит в защищенной среде российского корпоративного мессенджера.

В дальнейшем планируется расширять состав поддерживаемых сценариев и команд, в том числе развивать возможности командной работы, обработки сервисных обращений и получения информации об ИТ-активах через интерфейс мессенджера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще