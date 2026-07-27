CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Ростелеком» подключил 1,2 млн камер домашнего видеонаблюдения

Жители России установили 1,2 млн камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома». Больше половины пользователей (53%) устанавливают устройства за городом, во дворе частного дома. Посмотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки мира, где есть интернет. Также доступно облачное хранилище, в котором видеозаписи с камер доступны от семи дней до месяца в зависимости от тарифа. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Камеры домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» особенно востребованы у семей с детьми (70% пользователей) и пожилыми родственниками (28%). Наибольшим спросом пользуются Wi-Fi-камеры для помещений и придомовой территории с функциями ночной съемки и обнаружения движения. В этом году компания представила новинку — поворотные 4G-камеры для загородного дома. Эти устройства стабильно работают без Wi-Fi или проводного интернета.

Лидерами по количеству подключений облачного видеонаблюдения «Ростелекома» стали Краснодарский край, Ростовская область, Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»: «Сегодня домашнее видеонаблюдение становится неотъемлемой частью жизни семей: камеры от “Ростелекома” позволяют родителям быть спокойными за детей, обеспечить безопасность пожилых родственников и присмотреть за домашними питомцами. Особенно это становится актуально в сезон отпусков — ежегодно фиксируем всплеск интереса к нашим решениям как для квартир, так и для дач именно летом».

Все видеозаписи с камер «Ростелекома» зашифрованы и хранятся в защищенном облаке компании, обеспечивая клиентам уверенность в сохранности их личной информации. Каждый час в облачное хранилище загружается около 175 ТБ данных. Пользователи сами решают, кому предоставить доступ к камерам: для этого можно создать отдельный аккаунт для членов семьи или отправить ссылку на прямую трансляцию. Для просмотра записей с камер видеонаблюдения необходимо установить приложение «Видеонаблюдение и Умный дом», которое доступно в RuStore, App Store и Google Play.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще