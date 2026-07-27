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«Полюс» ускоряет работу с данными благодаря внедрению отечественной ИТ-системы

Российская золотодобывающая компания «Полюс» завершила первый этап перевода информационных систем на российскую платформу управления данными. Высокая скорость аналитики и гибкость новой инфраструктуры повышают эффективность управления закупками и сервисными функциями. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Проект реализовала ИТ-компания «Полюс Диджитал». Он покрывает весь жизненный цикл данных - от захвата из разрозненных источников до их использования в бизнес-аналитике и цифровых сервисах. Платформа построена по модульному принципу, что позволяет масштабировать отдельные решения без риска для общей стабильности системы. Горизонтальное распределение нагрузок исключает сбои даже при пиковых объемах запросов.

В основе архитектуры – решения группы Arenadata. Массивно параллельная система управления базами отвечает за интеграцию и хранение всего объема источников. Для оперативной обработки, моделирования и построения быстрых витрин выделен высокопроизводительный контур. Поверх него выстроены цифровые продукты для бизнес-аналитики. В частности, для визуализации данных специалисты «Полюса» на подготовленных витринах строят отчеты и дашборды.

Новая аналитическая платформа уже стала основой для ряда промышленных решений компании. Корпоративное хранилище на Arenadata DB (ADB) сегодня охватывает две бизнес-функции, обеспечивая консолидацию и подготовку данных для корпоративной аналитики. Контур Arenadata QuickMarts (ADQM) объединяет около 3 млрд строк и более 950 объектов хранения и обработки данных. За первое полугодие 2026 г. корпоративные дашборды и отчеты выполнили свыше 3 млн аналитических запросов к ADQM. За этот период среднемесячное количество запросов превысило 500 тыс., что примерно в пять раз выше по сравнению с весной 2025 г. Рост нагрузки отражает расширение числа аналитических решений и востребованность новой платформы у бизнес-подразделений компании.

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Директор департамента развития и поддержки бизнес-приложений «Полюса» Денис Ерофеев: «Главное преимущество новой платформы — это ее готовность к технологиям будущего. Она позволяет объединять и стандартизировать все потоки данных в компании в едином контуре. Это формирует надежный фундамент для развертывания технологий искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и комплексной оптимизации производственных и сервисных процессов».

Директор по работе с корпоративным сектором Группы Arenadata Максим Власюк: «Применение наших продуктов «Полюсом» наглядно показывает, насколько важны сегодня гибкие и масштабируемые платформы данных для крупных промышленных компаний. Такие решения позволяют не только последовательно замещать устаревшие технологические контуры, но и выстраивать единую основу для развития аналитики, управления данными и цифровых сервисов в различных функциях бизнеса».

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