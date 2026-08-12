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Власти ужесточают правила госзакупок иностранной электроники

Заказчиков обяжут при госзакупках иностранной электроники и телеком-оборудования предоставлять больше информации Минпромторгу, который сможет разрешать покупку только по части запроса. Ведомство корректирует правила национального режима закупок, после введения которого госзаказчики продолжают покупать иностранную технику.

Изменение порядка госзакупок

Для усиления эффекта реализации национального режима закупок Минпромторг разработал проект приказа, корректирующий порядок выдачи госзаказчикам разрешений на закупку иностранной промышленной продукции в сегменте радиоэлектроники, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и средств автоматизации, выяснили «Ведомости».

Проект значительно расширяет перечень информации, которую должен предоставить заказчик. Минпромторг получит право выдавать разрешение лишь на частичную закупку иностранной продукции, а не на всю партию целиком.

Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 г. Поправки планируется внести в постановление Правительства от 23 декабря 2024 г. № 1875 о введении национального режима при проведении закупок по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

Усиление бюрократии ради отечественных производителей

Сейчас заказчики в уведомительном порядке получают разрешение у Минпромторга на закупку иностранной продукции, если по каким-то причинам отечественный аналог недоступен. Минпромторг решил более тщательно подойти к выдаче таких разрешений.

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Сайт федерального электронного тестирования
Минпромторг хочет усложнить госзаказчикам закупки иностранной электроники и телеком-оборудования

Ведомство получит возможность согласовывать не только весь объем запрашиваемой закупки, но и отдельную его часть, если российский производитель не способен изготовить всю партию полностью либо обеспечить поставку только в отдельные периоды исполнения контракта.

Механизм частичного разрешения предполагает существенное расширение состава сведений, которые должен предоставить заказчик в заявке. Нужно будет указывать объем закупки, стоимость, периоды поставки, распределение объемов по периодам и регионы поставки.

Механизм позволит учитывать ситуации, когда отечественное предприятие способно произвести лишь часть необходимого заказчику товара либо обеспечить поставку только на отдельных этапах исполнения контракта, что позволит российским производителям в полной мере получать преимущества от реализации механизмов национального режима, указано в пояснительной записке.

Предложение Минпромторга ведет к дальнейшему увеличению бюрократической нагрузки и сложности регулирования, полагает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. К тому же, в указанных сегментах важна технологическая однородность решения, его встраивание в существующую инфраструктуру организации, отметил эксперт. То есть у заказчиков появятся дополнительные задачи, связанные с интеграцией различных платформ, обеспечением совместимости ПО, организацией сервисной поддержки и управлением жизненным циклом оборудования.

Лазейки закрываются

Сейчас фактически действует правило «все или ничего» — если отечественные предприятия не способны закрыть заявленную потребность в полном объеме, то заказчик имеет право заказать всю партию за рубежом, пояснил финансовый директор контрактного разработчика электроники SNDGlobal Владислав Бабюк. Теперь же, по его мнению, между ситуациями «российский производитель способен полностью закрыть потребность» и «российский производитель отсутствует» появится промежуточный вариант.

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Новый проект четче определит фактическую готовность отечественного производителя к поставке, считает представитель производителя электроники Fplus: акцент смещается с факта наличия российского аналога на реальную доступность и потребность заказчика в конкретном оборудовании, что актуально с учетом сезонности закупок.

В начале августа 2026 г. CNews уже писал о подготовленном Минпромторгом проекте постановления Правительства России, который запретит при госзакупках смешивать в одном лоте технику с наличествующими российскими аналогами и без таковых. Добавление в один лот тендера одновременно техники, у которой есть российские аналоги, и той, у которой таких аналогов нет, позволяет обходить правило «второй лишний», которое запрещает иностранные закупки при наличии отечественного заменителя. На использование такой лазейки госзаказчиками жаловались свыше 70% российских компаний из сфер радиоэлектроники и вычислительной техники.

Анна Любавина

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