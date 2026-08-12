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Spotify исключит из рекомендаций композиции, созданные ИИ. Платить за них будут заметно меньше

Крупнейшая в мире музыкальная стриминговая онлайн-платформа Spotify объявила о предстоящей с сентября 2026 г. обязательной маркировке ИИ-певцов и исключении их из рекомендаций по умолчанию. Сервис запустил инициативу Artist Identity and Trust для борьбы с мошенничеством, дипфейками и засильем ИИ в музыкальной индустрии. Так руководство Spotify надеется отделить ИИ-исполнителей от реальных музыкантов, которые могут лишиться слушателей из-за искусственных конкурентов.

Новые правила для модерации контента

Spotify промаркирует исполнителей приминающие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и исключит их из автоматических рекомендаций, пишет The Guardian.

В августе 2026 г. музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о запуске специальной маркировки для ИИ-музыкантов, теперь такие аккаунты будут обозначаться значком AI Persona т.е. ИИ-персона, предупреждал CNews. Этот значок призван дать слушателям понять, что «личность артиста может быть сгенерирована ИИ и не имеет отношения к реальному человеку». Соответствующее объявление появилось в официальном блоге сервиса.

Spotify — это сервис для стриминга различного контента (миллионов треков, подкастов и видеороликов) от авторов со всего мира.

В компании подчеркнули важность прозрачности: «Настоящая связь между артистом и его поклонником может быть построена только на доверии и аутентичности. В музыке это означает, что слушатели должны быть уверены в том, что автор музыки — тот, за кого себя выдает. В эпоху ИИ это важно как никогда».

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Unsplash - Thibault Penin
Spotify будет маркировать ИИ-артистов и исключит их треки из рекомендаций, а их доходы заметно упадут

Создатели ИИ-музыкантов смогут самостоятельно поставить себе соответствующий значок через платформу Spotify for Artists. Одновременно маркировку будет применять и сам сервис. По умолчанию Spotify не станет включать ИИ-исполнителей в редакционные подборки и алгоритмические рекомендации. Это означает, что музыка таких аккаунтов не появится в персонализированных плейлистах пользователей, если те сами не подписались на ИИ-артиста.

В 2026 г. у части ИИ-артистов заработок может снизиться, но не у всех и не резко. Менее пострадают авторы, у которых уже есть лояльная аудитория и прямые подписчики, а также авторы, которое использует ИИ как ИТ-инструмент, но позиционирует себя как реального человека/проект и сможет доказать это.

Главные причины

Решение сервиса появилось на фоне продолжающихся споров вокруг происхождения ряда популярных проектов. The Guardian напоминает историю Velvet Sundown — рок-группы в стиле 1970 г., у которой насчитывается 117 тыс. ежемесячных слушателей. В какой-то момент в социальных сетях проекта появилось признание о том, что коллектив не состоит из реальных артистов. Тем не менее до сих пор в ее профиле на Spotify отсутствует какая-либо маркировка, указывающая на искусственное происхождение.

Аналогичные вопросы возникали в январе 2026 г. вокруг исполнительницы в жанре соул Сиенны Роуз (Sienna Rose). Она вошла в список 50 самых популярных артистов Spotify, у нее более полумиллиона ежемесячных слушателей. При этом в ее профиле нет подтверждения, что за музыкой стоит живой человек: артистка ни разу не давала концертов и не выпускала ни одного видеоклипа.

Борьба с ИИ-контентом

В 2026 г. аудитория Spotify насчитывает более 761 млн пользователей, при этом у 293 млн есть платная подписка Spotify Premium. По данным Counterpoint Research, на Spotify приходится 30% доходов всех стриминговых сервисов и треть платных подписок. Следом идут Apple Music — 25% рынка и Amazon Music — 12%.

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В июле 2026 г. Spotify за последние 12 месяцев удалил более 75 млн песен, сгенерированных ИИ-инструментами. Руководитель отдела по работе с артистами, маркетингу и политике компании Сэм Дубофф (Sam Duboff) охарактеризовал эти треки как «ИИ-слоп», отметив, что общее число композиций на платформе превышает 100 млн.

По данным University of Chicago, в каталоге Spotify в 2026 г. ИИ-музыка занимает примерно 5,1%. 93% ИИ-треков имеют меньше 1 тыс. прослушиваний. На ИИ-музыку приходится примерно 0,3% всех роялти платформы.

Доверие аудитории

Новая политика Spotify отражает растущее давление на индустрию, связанное с необходимостью разграничивать человеческое творчество и ИИ-контент, созданный алгоритмами.

В сентябре 2026 г. у слушателей появится дополнительный ИТ-инструмент: они смогут сообщать сервису о профилях, которые, по их мнению, сгенерированы ИИ. Это позволит Spotify быстрее выявлять и маркировать сомнительные аккаунты.

Cтриминговый сервис пытается сохранить доверие аудитории, не запрещая полностью ИИ-музыку в 2026 г., но делая ее происхождение максимально прозрачным для слушателей во всем мире.

Антон Денисенко

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