Биллинговая платформа «айФлекс» обеспечивает прием платежей в новом сервисе «Триколор.Здоровье»

Компания «айФлекс» завершила разработку финансового контура «Триколор.Здоровье» — сервиса диагностики и профилактики физического и ментального здоровья, который медиа-оператор «Триколор» анонсировал ранее. Расчеты с пользователями и партнерами обеспечивает отечественный конвергентный биллинг «айФлекс». Об этом CNews сообщили представители «айФлекс».

Биллинговая платформа обрабатывает прием платежей по подписке и за разовые услуги, а также позволяет применять промокоды и скидки. Для компаний-партнеров «Триколор.Здоровье» подключена агентская схема работы. Все финансовые операции проходят через единый контур — входящую в состав платформы систему обработки платежей. Она обеспечивает техническую интеграцию с банками и исключает из схемы посредников и дополнительные комиссии.

«На этом проекте нам потребовалось выстроить гибкую финансовую модель для экосистемы, в которой одновременно обрабатываются подписки, разовые платежи и учитывается агентская схема с партнерами. Биллинг также обеспечил оперативный вывод новых предложений оператора. — сказал Александр Жаров, директор по проектам компании «айФлекс». — Мы рады продолжению многолетнего сотрудничества и гордимся, что смогли обеспечить надежную и масштабируемую технологическую основу для новой платформы, которая делает медицинскую помощь ближе и удобнее для миллионов людей».

Команда «айФлекс» реализовала проект «Триколор.Здоровье» под ключ — от внедрения биллинга — до разработки мобильных приложений и их интеграции с внешними медицинскими сервисами и тонометрами разных производителей. Приложения поддерживают синхронизацию данных с медицинскими устройствами по Bluetooth, позволяют вести журналы измерений, отображают аналитику показателей, профиль пользователя и реализуют функцию записи к врачу (телемедицина).

Платформа продолжает развиваться, ранее в ней были запущены веб-кабинет пользователя и сервис «AI-Дерматология». В планах — новые партнерские сервисы и ИИ-модули. Приложение «Триколор.Здоровье» доступно в App Store, Google Play и RuStore. С помощью него можно осуществлять диагностику, профилактику и ежедневную заботу о физическом и ментальном благополучии всей семьи.