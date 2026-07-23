«Битрикс24» выпустил инструмент для переноса данных из внешних сервисов в «Базу знаний 2.0»

«Битрикс24» сообщил о доступности инструмента для переноса данных из внешних сервисов в «Базу знаний 2.0».

«База знаний 2.0» в «Битрикс24» — обновленный инструмент для хранения и совместной работы с документацией: инструкциями, регламентами, обучающими материалами. В отличие от старой версии, новая поддерживает иерархическую структуру разделов, расширенный поиск и коллективное редактирование, а также поддержку markdown (.md). Это позволяет систематизировать контент и ускорить доступ к нему внутри компании.

До сих пор основным барьером при миграции баз знаний в «Битрикс24» был именно сложный и практически ручной перенос накопленной документации из внешних систем. Теперь эту задачу решает мигратор для «Базы знаний 2.0»: он автоматически импортирует контент из сторонних сервисов, сохраняя иерархию разделов, исходное оформление и все файлы. Миграция запускается через встроенный мастер прямо в портале, а все токены и данные обрабатываются исключительно на бэкенде, без риска утечек.

Основные возможности мигратора: переносит контент целиком: структуру разделов (иерархию), тексты, изображения и вложенные файлы; мастер настройки выполняет перенос по шагам: подключаем источник → авторизуемся → выбираем целевую или новую Базу знаний → выбираем объем → запускаем перенос → следим за прогрессом → получаем отчет; поддерживает импорт баз знаний из Notion, «Яндекс.Вики», GitBook, Yonote и других сервисов (список поддерживаемых сервисов будет дополняться), даже просто из текстовых файлов; исключает дубли: повторный запуск не создает копии страниц; работает с большими объемами: страницы свыше 1 МБ автоматически дробятся на под-страницы; дает полный отчет с детализацией по перенесенным или пропущенным данным, ошибкам, а также автоматически сверяет структуры после миграции.

Все данные доступа (токены) обрабатываются на серверной стороне и надежно шифруются. Приложение запрашивает только те права, которые нужны для работы. Кроме того, данные каждого портала строго изолированы: клиенты видят только свою информацию, доступ к чужим базам исключен.