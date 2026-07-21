ТК «Кит» запустила систему автоматической маршрутизации на базе технологии Veeroute

Транспортная компания «Кит» сообщила о начале внедрения системы автоматического планирования городских маршрутов забора и доставки грузов на базе платформы Veeroute. Решение уже выведено в промышленную эксплуатацию в Северо-Западном регионе и проходит пилотное использование в других регионах России.

Платформа автоматической маршрутизации формирует маршруты с учетом временных интервалов клиентов, дорожной ситуации, географии заказов, грузоподъемности и других характеристик автомобилей, совместимости груза и транспорта. Она также учитывает дополнительные условия обслуживания: пропускной режим, погрузку и разгрузку, подъем груза на этаж, перевозку негабаритных грузов, прибытие грузчиков или специальной техники к назначенному времени.

В городской логистике один автомобиль может последовательно обслуживать 15–20 адресов. При ручном планировании логисту необходимо распределить заявки между машинами и определить порядок посещения точек так, чтобы выполнить условия каждого клиента и уложиться в рабочее время водителей. Платформа Veeroute автоматизирует этот процесс и за две-три минуты рассчитывает готовые маршруты, который сотрудник проверяет и при необходимости корректирует.

Одно из ключевых достижений – принципиальное сокращение полного цикла маршрутизации доставки, включая загрузку данных, анализ результата и формирование маршрутных листов. Здесь специалисты «Кит» фиксируют сокращение времени до пяти минут. Ранее эта работа могла занимать более двух часов.

«Для транспортной компании маршрутизация – не вспомогательная функция, а один из ключевых элементов качества сервиса и экономики перевозки. По мере роста сети, количества заказов и клиентских сценариев невозможно масштабировать эффективность, опираясь только на ручное планирование и опыт отдельных специалистов. Необходима единая система, которая за несколько минут анализирует множество вариантов, учитывает десятки ограничений и предлагает наиболее рациональное решение. Запуск Veeroute стал для ТК «Кит» важным этапом перехода к управлению городской логистикой на основе данных и математических моделей. Это позволит точнее соблюдать временные интервалы, эффективнее загружать транспорт, сокращать непроизводительный пробег и освобождать логистов от рутинных расчетов для работы с действительно нестандартными задачами», – отметил Михаил Попов, генеральный директор ТК «Кит».

В основе Veeroute лежит комбинаторная платформа оптимизации с математическим ядром, объединяющим более 200 алгоритмов и их модификаций. Система использует геоданные, статистику дорожного движения, методы машинного обучения и элементы искусственного интеллекта. В зависимости от задач компании маршруты можно оптимизировать по количеству задействованного транспорта, времени выполнения, пробегу, стоимости и надежности рейсов. Платформа интегрируется с информационными системами ТК «Кит» и получает данные о заказах, доступных автомобилях и действующих ограничениях. Ее настройки позволяют адаптировать планирование к особенностям разных городов, типам грузов и изменениям бизнес-процессов.

«Автоматическая маршрутизация – это не только расчёт сложной сети маршрутов с учётом десятков параметров, который осуществляется в “один клик”. Это ещё и возможность в реальном времени – параллельно с основным процессом – проводить моделирование, то есть менять различные настройки и смотреть, как улучшится планирование маршрутов при изменении, например, количества машин или уровня загрузки. Функционал моделирования позволяет пользователям платформы Veeroute тестировать различные бизнес-гипотезы и максимально быстро внедрять их в реальную практику, что означает предельно быстрый результат. Говоря о проекте в целом, укажу на важнейшую роль интегратора, которую успешно выполнили наши партнёры из компании «Лин АйТи», – отметил управляющий директор Veeroute Алексей Макеев.

Следующим этапом станет масштабирование системы на Москву и Центральный федеральный округ. В дальнейшем к автоматической маршрутизации планируется подключить подразделения компании в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах России. Завершить тиражирование решения на сеть ТК «Кит» планируется к сентябрю 2026 г.