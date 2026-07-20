СП.АРМ выпустила релиз ЛИС qMS 26.1

Компания СП.АРМ представила обновленную версию лабораторной информационной системы — ЛИС qMS 26.1. Каждое изменение направлено на то, чтобы специалисты тратили меньше времени на рутину и больше на клинические задачи. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Персональные настройки личного кабинета

Специалисты могут настроить личный кабинет под себя: выбрать цвета системы, размер экрана, шрифта и других элементов. Решение помогает адаптировать ЛИС qMS под задачи и потребности сотрудника и делает ежедневную работу в системе комфортнее.

Обновление модуля «Оборудование» до единой базы данных

Теперь в системе можно вести полный учет парка оборудования, включая анализаторы, холодильники и термостаты. В ней же можно хранить данные о контрактах на техническое обслуживание и создавать заявки на ремонт. Это создает единую базу данных по оборудованию, в которой можно контролировать его жизненный цикл.

Вертикальное заполнение штативов для хранения биоматериалов и простой поиск образцов

Заводить данные стало удобнее: добавлена возможность вертикального заполнения штативов для хранения биоматериалов. Это позволяет адаптировать порядок размещения образцов под принятые в лаборатории процессы и повысить эффективность работы с архивом. Находить образцы стало проще: в окно поиска хранилища добавлен фильтр по типу штатива, а информацию о расположении образцов можно распечатать.

Новшество для микробиологических лабораторий: автоматическая загрузка правил оценки чувствительности к антибиотикам из федерального справочника

Теперь ЛИС qMS может загружать правила оценки чувствительности к антимикробным препаратам из федерального справочника и автоматически интерпретировать результаты. Это снижает нагрузку на микробиологов и стандартизирует выдачу результатов (особенно актуально для лабораторий, использующих диско-диффузионный метод).

Копирование настроек штрих-принтеров

Настройки принтера можно скопировать и применить к устройствам того же типа. Это упрощает администрирование парка штрих-принтеров: избавляет от необходимости настраивать принтеры вручную, экономит время системных администраторов и стандартизирует печать этикеток.

Новый режим «Доназначение служебных услуг»

Для внутренних лабораторных процессов появился режим «Доназначение служебных услуг». В нем отображаются только услуги, помеченные как «служебные». Такими могут быть, например, контроль качества биоматериала и посевы на питательные среды. Режим ускоряет работу с внутренними назначениями и исключает ошибки, поскольку специалисты видят только нужные позиции, а не общий список.

Индивидуальная печать рабочих листов для микроскопии

Разработано специальное отображение для печати рабочих листов по микроскопии. Каждое исследование отображается отдельной строкой с данными о пациенте, лабораторном номере и отделении.

Доработка контроля качества по ГОСТу

Формы для оценки повторяемости результатов измерений приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 53133.2-2008. Они позволяют оценивать прецизионность и относительное смещение. Нововведение поможет проводить внутренний контроль качества согласно строгим регламентам и готовиться к переходу на новый ГОСТ, вступающий в силу в сентябре 2026 г.

Новые СЭМДы

Добавлены новые медицинские документы, включая актуальные направления на цитологические исследования (297 и 298). Кроме того, теперь СЭМД можно сформировать повторно в случае ошибки.

Новые печатные формы для цитологии и микробиологии — в соответствии с актуальными требованиями

Для цитологических исследований разработана индивидуальная печатная форма результатов по учетной форме №203/у-02, для микробиологических исследований доработано направление в соответствии с формой по приказу №464н.