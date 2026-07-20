Deckhouse Kubernetes Platform и MaxPatrol SIEM обеспечили единый мониторинг безопасности Kubernetes-среды

Компании «Флант» и Positive Technologies подтвердили совместимость платформы управления контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и системы мониторинга инцидентов информационной безопасности MaxPatrol SIEM. Совместная работа решений позволяет встроить Kubernetes-инфраструктуру в общий контур мониторинга информационной безопасности и связать события контейнерной среды с данными из других ИТ- и ИБ-систем.

Такой сценарий особенно актуален для организаций, которые развивают контейнерную инфраструктуру, сохраняя единые требования к выявлению комплексных атак. В Kubernetes среда постоянно меняется: обновляются конфигурации, масштабируются сервисы, пересоздаются контейнеры, изменяется состав рабочих нагрузок. В этих условиях важно, чтобы события из платформенного и кластерного контуров учитывались в общей системе мониторинга безопасности.

Совместимые решения закрывают эту задачу на уровне платформы. События Kubernetes передаются в MaxPatrol SIEM и анализируются в общем контексте инфраструктуры. В поток данных входят логи API-сервера Kubernetes, журналы аудита, события изменения конфигураций и данные о процессах аутентификации и авторизации (RBAC).

Для ИБ-команд это означает точный мониторинг контейнерной среды и быстрый разбор инцидентов. MaxPatrol SIEM обрабатывает поток событий, применяет встроенные правила корреляции и помогает выявлять подозрительные действия внутри кластера: попытки эскалации привилегий, несанкционированный доступ к секретам, компрометацию узлов и отклонения от установленных политик безопасности.

При этом сохраняются все преимущества платформы Deckhouse по автоматизации ручных операций и управлению инфраструктурой (на bare metal, в публичных или приватных облаках) с гарантированным SLA до 99,99 %. Заказчики получают возможность развивать контейнерную среду без разрыва между эксплуатацией и требованиями информационной безопасности.

«Kubernetes давно вышел за пределы пилотных внедрений и стал частью производственного контура в банках, промышленности, телекоме и госсекторе. В таких проектах к платформе предъявляются требования не только по отказоустойчивости и автоматизации, но и по встраиваемости в действующие процессы информационной безопасности. Подтверждённая совместимость с MaxPatrol SIEM показывает, что Deckhouse Kubernetes Platform готова к таким сценариям», — отметил Айк Татевосян, директор продуктового направления «Информационная безопасность» Deckhouse.

«Контейнерные среды нельзя рассматривать в отдельности от всей инфраструктуры компании. Совместная работа MaxPatrol SIEM и Deckhouse Kubernetes Platform позволяет сохранять единый высокий уровень контроля над событиями информационной безопасности, чтобы выстроить эффективное реагирование на киберугрозы и их устранение», — сказал Вадим Порошин, лидер продуктовой практики MaxPatrol SIEM в Positive Technologies.