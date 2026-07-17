MWS Cloud развернула GLM 5.2 в собственном облаке

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), почти в два раза расширила число больших языковых моделей, доступных в сервисе MWS GPT Model Hub, доведя их количество до 17. Главными пополнениями платформы стали GLM 5.2, опенсорс LLM от компании Z.AI, которая была признана лучшей LLM в агентских задачах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кроме того, в сервисе появились первые модели распознавания речи (ASR) и синтеза речи (TTS), а также реранкеры для повышения качества поиска и RAG-пайплайнов. Сервис доступен в рамках платформы MWS Cloud Platform.

Среди новых LLM — GLM 5.2, Kimi K2.6, Qwen3.6, Gemma 4, GPT OSS и другие. Каталог из 17 моделей дает разработчикам возможность подбирать модель под конкретную задачу с учетом требований к качеству, скорости и стоимости. Все модели доступны через единый OpenAI-совместимый API, что упрощает интеграцию и переключение между ними.

Сервис рассчитан на внедрение ИИ-ассистентов в продукты, построение интеллектуального поиска, обработку текстовых данных, автоматизацию поддержки, создание ИИ-инструментов для разработчиков и внутренних сервисов для сотрудников. Все вычисления происходят в облаке MWS Cloud Platform, не покидая пределов страны.

GLM 5.2 — опенсорс-модель от Z.AI, ориентированная на сценарии, где важны качество рассуждений, глубокий анализ текстов и обработка многошаговых запросов. Модель расширяет возможности MWS GPT Model Hub для команд, которые встраивают ИИ-функции в продукты, внутренние сервисы, инструменты поддержки и backend-приложения.

MWS Cloud развернула GLM 5.2 на собственной инфраструктуре — модель хостится на серверах компании, все вычисления происходят на GPU внутри MWS Cloud. Для бизнеса это значит, что запросы обрабатываются в России и не передаются провайдеру модели или посредникам — а значит, данные не покидают юрисдикцию России и не зависят от условий доступа со стороны иностранного вендора.

Также в каталоге появилась Kimi K2.6 от Moonshot AI. Модель подходит для обработки сложных пользовательских запросов, анализа документов, генерации развернутых ответов и построения ИИ-ассистентов. Вместе с GLM 5.2 она формирует линейку для наиболее требовательных ИИ-задач.

Помимо LLM, в MWS GPT Model Hub в режиме превью добавлены модели распознавания речи (ASR) и синтеза речи (TTS), такие как Whisper Large v3, Qwen3 ASR 1.7B, Qwen3 TTS Custom Voice. Они открывают новый класс сценариев: транскрибацию аудио, создание голосовых ассистентов, озвучивание текстов. В сервисе также стали доступны реранкеры — инструменты для более точного ранжирования найденных фрагментов и выбора релевантного контекста при ответе модели. Они повышают качество RAG-пайплайнов и работы с базами знаний.

«В современной архитектуре агентских решений логично оркестрировать много моделей, каждая из которых лучше всего подходит для своего класса задач. Множество моделей, позволяющих работать с разными модальностями и объединенных с инструментами автоматизации и хранения данных в нашем облачном MWS Model Hub, — именно то, что нужно бизнесу для оптимального решения прикладных задач», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.