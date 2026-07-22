Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД

По предложению Минцифры Минпромторг разрабатывает инициативу, позволяющую получить льготу не только производителям, но и покупателям отечественного оборудования для создания промышленной инфраструктуры по специальным инвестиционным контрактам СПИК. Если мера будет принята, она коснется инвесторов ЦОД.



Новый СПИК

Минпромторг предложил закрепить новый вид специальных инвестиционных контрактов (СПИК), предусматривающий получение налоговых льгот в размере 50% от суммы вложений в российскую высокотехнологичную продукцию при строительстве инфраструктурных промышленных объектов. Forbes ознакомился с презентацией инициативы.

Для реализации этой идеи предлагает уточнить нормы ФЗ-488 «О промышленной политике в России» и внести изменения в федеральные законы и нормативно-правовые акты по ряду отраслей.

На данный момент стимулировать через СПИК инвесторов, приобретающих российское высокотехнологичное оборудование, например при создании и эксплуатации ЦОД, невозможно, так как механизм используется только для поддержки непосредственно производителей российской промышленной продукции, отметили в документе представители министерства.

image by Porramate on Rawpixel.com Покупатели оборудования для создания и эксплуатации ЦОД в рамках СПИК могут получить льготу до 50% его стоимости

Инициатором разработки нового вида СПИК является Минцифры, которое предлагало поддержать развитие ЦОД.

СПИК, как указано на сайте Минпромторга, это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производства промышленной продукции в предусмотренный срок и обязательства государства в части гарантий стабильности налоговых и регуляторных условий и предоставления мер поддержки.

Обсуждаемые условия предоставления льготы

Льгота не должна превышать 50% от суммы вложений в покупку и установку такого оборудования, «чтобы не было необоснованного предоставления налоговых льгот, несоразмерных экономическому эффекту от использования российского оборудования», считают в Минпромторге.

Предложение ограничить налоговые льготы по новому виду СПИК 50% при том, что вложения в такие проекты зачастую исчисляются миллиардами рублей, считает взвешенным директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Центр хранения данных» (бренд РТК-ЦОД, входит в «Ростелеком») Дмитрий Панышев. А директор по работе с органами государственной власти «Реглаб» Александра Степенко полагает, что ограничение может снизить привлекательность СПИК, в особенности для капиталоемких проектов.

«Риск необоснованного субсидирования действительно существует: наличие оборудования в реестре еще не означает высокой доли российской добавленной стоимости, технологического превосходства или положительного эффекта для экономики. Поэтому льготу целесообразно привязывать к объему закупки, глубине локализации, приросту производительности, созданию компетенций и совокупной стоимости владения оборудованием», — сказал партнер инвестиционной компании Kama Flow Кирилл Тишин.

Важно настроить механизм так, чтобы он учитывал реальное состояние компонентной базы и поддерживал фактическое углубление локализации, а не только формальное соответствие критериям, добавил сооснователь и генеральный директор инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев.

По словам генерального директора АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» Дмитрия Бедердинова, АНО предлагает распространить новый вид СПИК и на операторов ЦОД с определенным набором требований к оборудованию, которое будет использовано для создания инженерной инфраструктуры дата-центра.

Уровень импортозамещения оборудования для ЦОД

В эффективности нового СПИК для проектов ЦОД, которым все еще требуется импортное оборудование, не уверены некоторые эксперты.

«Если говорить именно про ИT-инфраструктуру ЦОДа, то сегодня значительная часть стоимости серверного железа все еще концентрируется в импортных процессорах и памяти. Поэтому льгота, посчитанная от полной цены оборудования, может оказаться несоразмерной реальному эффекту для экономики России», — пояснил генеральный директор и совладелец ГК «Ультиматек» Павел Растопшин.

Медведев привел в пример ключевой элемент энергоустановок — двигатель большой мощности, необходимая номенклатура которых в России не производится.

По мнения Минпромторга, производство серверов и СХД (система хранения данных) для ЦОД в достаточной степени локализовано: на конец 2025 г. на рынке СХД доля российской продукции составляет 70%, на рынке серверов — 75%.