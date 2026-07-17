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«МегаФон» усилил сеть для местных и путешественников в карельском Заонежье

«МегаФон» установил новые телеком-объекты и модернизировал существующие сразу в нескольких пудожских локациях: в городе, поселках, деревнях, в туристических местах и на федеральной трассе «Вологда — Медвежьегорск». Улучшенной сетью для общения, работы и отдыха в онлайне теперь могут пользоваться жители нескольких сел и деревень, семь тысяч пудожан и множество туристов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В районном центре инженеры оператора запустили дополнительное оборудование, которое взяло на себя часть растущей нагрузки на инфраструктуру. В Пудоже стало комфортнее делиться фотографиями и тяжелыми файлами, общаться по видеосвязи и смотреть ролики в высоком качестве. Особенно заметен эффект новой аппаратуры в часы пиковой интернет-активности, когда вечерами в онлайн одновременно выходят множество абонентов — сеть стала устойчивее к подобным нагрузкам, а скорость интернета теперь достигает 100 Мбит/с.

Новое телеком-оборудование запустили и в деревне Ножево неподалеку от Пудожа. Местные жители и гости деревни получили стабильный 4G сигнал, который хорошо проходит внутрь домов и сохраняет высокие скорости.

В живописном поселке Пяльма на берегу Онежского озера оператор модернизировал недавно построенную инфраструктуру. К наплыву путешественников здесь дополнительно усилили голосовую связь, а также ускорили интернет на въезде у трассы.

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Также на федеральной автодороге «Вологда — Медвежьегорск» обновили оборудование у деревни Нигижмы. Связь стала стабильнее как для проезжающих по этому участку трассы водителей, так и для семи сотен жителей близлежащих населенных пунктов.

«Пудожский район играет большую транзитную роль, его дороги связывают республику с Архангельской и Вологодской областями, а также открывают мурманчанам путь к центру России. Кроме того, Водлозерский нацпарк, Бесов Нос с его знаменитыми петроглифами и множество других локаций продолжают притягивать туристов. При этом и местные жители, и путешественники, хотят оставаться на связи с близкими, с работой и миром, где бы они ни были. Мы постоянно отслеживаем спрос на голосовой и интернет-трафик, видим, как меняется популярность конкретных направлений, и в соответствии с активностью абонентов улучшаем покрытие в востребованных локациях. Только в этом году мы построили и модернизировали около 40 телеком-объектов, расположенных в 12 районах Карелии», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.

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