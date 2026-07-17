M1Cloud: Для ИИ-сервисов расстояние до облака важнее его мощности

Для обучения ИИ-моделей требуется высокопроизводительные GPU-серверы, но как только модель обучена и переходит в режим эксплуатации (inference), на первый план выходит скорость отклика, то есть одним из решающих факторов становится физическое расстояние между пользователем и дата-центром, в котором развернута облачная платформа. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал, что разница принципиальна: при обучении оптимизируется стоимость за час GPU-времени, при инференсе – стоимость каждой миллисекунды задержки исчисляется в потерянных клиентах. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Латентность как бизнес-показатель

Уже более 10 лет назад компания Amazon выяснила, что каждые 100 мс задержки приводят к снижению продаж на 1%. Сейчас для ИИ-сервисов ставки еще выше: если рекомендательная модель отвечает с задержкой, пользователь уже принял решение без нее. Современные ИИ-приложения работают в реальном времени. Чат-бот должен начать генерировать ответ за доли секунды. Рекомендательная система в e-commerce должна подобрать товары до того, как покупатель прокрутит страницу. Система антифрод в банке должна принять решение о блокировке транзакции за 50–200 миллисекунд – пока карта еще «в терминале». Каждая из этих задач решается в реальном времени и критически зависит от задержки сети. Латентность перестает быть инженерной абстракцией и становится прямым фактором выручки и потерь.

Вычисления должны быть рядом с пользователем

Эксплуатация ИИ-сервиса – это непрерывный поток запросов от реальных пользователей, каждый из которых ожидает мгновенного ответа. В этом случае география ЦОД, где развернуто облако, определяет качество ИИ-сервиса. Для чат-бота, который должен начать стриминг ответа за 100–150 мс, например, потеря на сетевую задержку даже 50 мс с учетом маршрутизации и обработки – это треть бюджета латентности, потраченная впустую.

Для российского рынка это особенно актуально. Более 76% действующих в России дата-центров расположены в Москве и Московской области. Это создает естественное преимущество для провайдеров с площадками в Москве – большинство пользователей и бизнес-систем находятся в радиусе минимальной сетевой задержки. Но одновременно это означает, что компании из регионов – Урала, Сибири, Дальнего Востока – получают ИИ-сервисы с неизбежной дополнительной латентностью.

Рынок инференса растет быстрее рынка обучения

Глобальный рынок ИИ оценивается в $106 млрд по итогам 2025 г. и, по прогнозу Polaris Market Research, будет расти со среднегодовым темпом 19,4% до 2034 г. При этом Gartner прогнозирует, что к 2029 г. 50% всех облачных вычислительных ресурсов будут направлены на ИИ-нагрузки – против менее 10% сегодня. Это означает, что постоянная круглосуточная работа моделей в продакшене – становится основным потребителем облачной инфраструктуры, где латентность критична.

Зрелый подход к развертыванию ИИ-сервисов предполагает распределенную архитектуру инференса ИИ-моделей. Тяжелое обучение моделей может происходить в центральном кластере с максимальной концентрацией GPU. Но инференс-серверы – точки, где модель обрабатывает запросы пользователей – должны располагаться максимально близко к потребителю, то есть размещение ИИ-сервиса в ближайшем к пользователю дата-центре.

Для рынка сервис-провайдинга это означает, что с 2026 года будет ощутимо увеличиваться спрос на региональные облачные кластеры, то есть растет необходимость инвестировать не только в наращивание GPU-мощностей, но и в географическое присутствие в нескольких точках с гарантированной низкой латентностью и с возможностью разместить инференс-ноды отдельно от основного кластера.

В мире, где ИИ становится интерфейсом взаимодействия бизнеса с клиентом, миллисекунды – это не техническая деталь. Это деньги, лояльность и конкурентное преимущество.