«Корус Консалтинг» и Pyrus объявляют о партнерстве

ГК «Корус Консалтинг» и Pyrus, разработчик одноименной платформы, заключили партнерское соглашение: клиентам интегратора станет доступна российская low-code платформа для автоматизации операционных процессов. С ее помощью компании смогут самостоятельно выстраивать единую цифровую среду для управления обращениями, документами, сделками и кадровыми процессами. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Pyrus развивает low-code платформу с 2013 г. Платформа закрывает ключевые операционные направления готовыми решениями: Service Desk и ITSM для поддержки, CRM для продаж, ЭДО и КЭДО для документооборота, HRM для управления персоналом и рекрутинга. Среди клиентов Pyrus — Hoff, ИВИ, Dodo Brands, iiko, ЕвроХим и другие.

В 2025 г. в платформе появились встроенные ИИ-инструменты. ИИ-ассистент доступен в любом разделе платформы и использует контекст корпоративных данных: находит информацию в задачах и базе знаний, помогает сформулировать ответы и сравнивать документы. ИИ-боты работают как виртуальные участники процессов: они настраиваются без кода, создают задачи, заполняют поля и меняют статусы по заданной инструкции.

Партнерство расширяет возможности «Корус Консалтинг» в проектах по автоматизации операционных процессов. Дополнительную ценность создает совместимость Pyrus с другими системами из портфеля решений компании.

«Мы давно наблюдали за развитием Pyrus и видели, как платформа эволюционирует от таск-менеджера к полноценному инструменту автоматизации. Сейчас это решение закрывает задачи, с которыми к нам приходит все больше клиентов: быстро запускать процессы без длительных проектов по разработке. Именно поэтому мы решили развивать это направление вместе», — сказал Дмитрий Смирнов, директор по развитию департамента CRM и BPM ГК «Корус Консалтинг».

«Для нас важно, чтобы клиент получал не просто лицензию на платформу, а конкретный бизнес-результат. "Корус Консалтинг" умеет именно это: их команда детально разбирает процессы заказчика, настраивает решение под реальные запросы бизнеса и сопровождает проект для достижения запланированных KPI. Мы полностью разделяем такой подход, где на первом месте практическая эффективность внедрения Pyrus, а не только продажи», — сказал Тимур Ботвин, заместитель генерального директора Pyrus.