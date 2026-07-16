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Робот МФТИ побил мировой рекорд по сборке мегаминкса

В Московском физико-техническом институте зафиксирован мировой рекорд по скоростной сборке головоломки мегаминкс роботом. Проект реализован командой лаборатории интеллектуальных технологий робототехники при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ. Результаты эксперимента после утверждения могут быть внесены в Книгу рекордов России. Зафиксированное время составило 9,6 сек. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Вместо классического кубика Рубика (4×10¹⁹ состояний) инженеры МФТИ выбрали мегаминкс — одну из самых сложных перестановочных головоломок в мире с 12 гранями и 10⁶⁸ возможных комбинаций. Разработанный робот превзошел предыдущего робота-рекордсмена, собиравшего головоломку за 8 минут 4 сек, в 68 раз, а лучшего спидкубера в мире (21,04 сек) — примерно в два раза.

Проект стартовал в сентябре 2025 г. При поддержке ФЦК МФТИ команда получила 3,7 млн руб. на создание робота с принципиально новой механикой.

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Пресс-служба МФТИ
Робот МФТИ побил мировой рекорд по сборке мегаминкса

«Роботы для сборки кубика Рубика есть давно, и они по скорости обгоняют самого быстрого человека раз в двадцать. А вот для мегаминкса было наоборот — роботы отставали. Мы решили это исправить. Предыдущие роботы работали медленно из-за неоптимальной кинематической схемы — пазл постоянно переориентировался. Нам удалось исключить этот фактор полностью. И благодаря этому наш робот стал первым, кто сумел обогнать по скорости сборки тренированного человека», — сказал руководитель проекта, ведущий инженер лаборатории интеллектуальных технологий робототехники МФТИ Илья Осокин.

Внутри робота 12 независимых двигателей: впервые в мире реализовано независимое вращение каждой из 12 граней без переворота головоломки, что критически сокращает время работы.

«Вокруг проекта сформировалось открытое сообщество исследователей, которое ищет кратчайшие пути в графах Кэли, применяя как классические методы теории групп, так и подходы на основе машинного обучения. В то время как лучшие мировые подходы дают последовательность из примерно 94 ходов, наш алгоритм находит существенно более короткие маршруты», — сказал заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ Роман Горбачев.

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По словам разработчиков, мегаминкс — идеальный полигон для отработки алгоритмов управления многоуровневыми механизмами в условиях огромного пространства состояний. При этом технологии, используемые для его сборки — от CAN-управления до оптимизации перебора, — напрямую применимы в промышленной и сервисной робототехнике.

Видеозаписи с рекордом будут переданы в Книгу рекордов России. В ходе эксперимента зрителям рассказали об инженерных особенностях разработки и её алгоритмах, а также продемонстрировали сборку мегаминкса из нескольких случайных состояний.

Над проектом работала команда из семи человек: конструкторы, специалисты по комбинаторной теории групп и программисты.

Разработанный робот-солвер — яркий пример того, как фундаментальная наука, которую развивают на Физтехе, превращается в технологию, способную решать задачи, находящиеся за гранью человеческих возможностей. Проект подтверждает лидерство МФТИ в области интеллектуальной робототехники и алгоритмического управления сложными системами.

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