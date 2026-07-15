Возвращение классики: Palit представляет видеокарту GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC

Компания Palit Microsystems, производитель видеокарт, анонсировала новую видеокарту GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC. Сочетая внушительный объем видеопамяти GDDR6 12 GB и лаконичный дизайн черного цвета с двумя вентиляторами, Infinity 2 предоставляет честную производительность, не зависящую от объема видеопамяти, по доступной цене. Об этом CNews сообщили представители Palit.

В популярных киберспортивных играх GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC обеспечивает сверхстабильную производительность с высокой частотой кадров в разрешении 1080p.

С 12 GB видеопамяти GDDR6, эта модель представляет собой доступный «входной билет производительности» для студентов, видеоредакторов и создателей контента, осваивающих обработку видео высокого разрешения, 3D-моделирование и локальные модели ИИ начального уровня, без аппаратных ограничений.

Пресс-служба Palit GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC

Для повышения структурной надежности модель имеет защитную пластину на обратной стороне видеокарты, предотвращающую изгиб печатной платы. Специальные вентиляционные отверстия в защитной пластине позволяют воздуху проходить непосредственно через радиатор для оптимизации теплоотвода. Кроме того, встроенная технология 0dB гарантирует полное отсутствие шума с остановленными вентиляторами при легких нагрузках, таких как просмотр YouTube, учебные или офисные приложения, обеспечивая тихую повседневную обстановку.