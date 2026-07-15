CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл
|

Возвращение классики: Palit представляет видеокарту GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC

Компания Palit Microsystems, производитель видеокарт, анонсировала новую видеокарту GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC. Сочетая внушительный объем видеопамяти GDDR6 12 GB и лаконичный дизайн черного цвета с двумя вентиляторами, Infinity 2 предоставляет честную производительность, не зависящую от объема видеопамяти, по доступной цене. Об этом CNews сообщили представители Palit.

В популярных киберспортивных играх GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC обеспечивает сверхстабильную производительность с высокой частотой кадров в разрешении 1080p.

С 12 GB видеопамяти GDDR6, эта модель представляет собой доступный «входной билет производительности» для студентов, видеоредакторов и создателей контента, осваивающих обработку видео высокого разрешения, 3D-моделирование и локальные модели ИИ начального уровня, без аппаратных ограничений.

karta700.jpg

Пресс-служба Palit
GeForce RTX™ 3060 Infinity 2 OC

Для повышения структурной надежности модель имеет защитную пластину на обратной стороне видеокарты, предотвращающую изгиб печатной платы. Специальные вентиляционные отверстия в защитной пластине позволяют воздуху проходить непосредственно через радиатор для оптимизации теплоотвода. Кроме того, встроенная технология 0dB гарантирует полное отсутствие шума с остановленными вентиляторами при легких нагрузках, таких как просмотр YouTube, учебные или офисные приложения, обеспечивая тихую повседневную обстановку.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

«Дочка» «Росатома» получит больше миллиарда за установку для контроля производства чипов

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще