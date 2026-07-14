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«МТС Линк» и «Рустелетех» представили совместное решение для телемедицины

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и «Рустелетех», разработчик сервисов электронного здравоохранения, представили совместное решение для медицинских организаций. Оно позволяет клиникам создавать единое цифровое пространство для дистанционного взаимодействия с пациентами. Среди инструментов, доступных в рамках платформы — авторизация через ЕСИА, запись на прием, подписание документов через Госключ и телемедицинские консультации. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В основе решения — сервисы «Рустелетех» и платформа «МТС Линк» для проведения онлайн-консультаций. Медицинское учреждение может создать собственный брендированный портал, где пациенты получат доступ к электронному документообороту, записям и телемедицине.

Защиту данных обеспечивают шифрование, контроль доступа и аудит действий пользователей. Платформа соответствует требованиям федеральных законов152-ФЗ, № 63-ФЗ, № 242-ФЗ и № 323-ФЗ и подходит для государственных и частных медицинских организаций.

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«При создании цифровых сервисов для здравоохранения мы ориентируемся прежде всего на реальные рабочие процессы клиник и потребности пациентов. Решение позволяет записаться на прием, получить консультацию врача или разъяснения по результатам обследований в онлайне, без необходимости приезжать в медучреждение. Это сокращает количество рутинных операций для персонала и делает дистанционные сервисы полноценной частью работы медицинской организации. Одновременно клиники получают возможность расширить спектр услуг, привлечь новых пациентов и развивать направление платной медицины», — сказал директор по развитию компании «Рустелетех» Павел Плетнев.

«Развитие телемедицины требует решений, которые органично встраиваются в повседневную работу клиники и не меняют привычные процессы. Вместе с «Рустелетех» мы стремились создать сервис, в котором дистанционная консультация становится таким же удобным и понятным этапом оказания медицинской помощи, как очный прием. Пациент проходит весь путь — от записи до консультации — в одном цифровом пространстве, а врачу не приходится переключаться между несколькими системами», — сказал директор по работе с индустрией здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.

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