«Инфосистемы Джет» представляет решение для автоматизации процессов инженерных изысканий «Эпик»

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» представляет типовое отраслевое решение «Эпик» – единую платформу автоматизации процессов инженерных изысканий. Оно позволяет выстроить сквозной цифровой процесс – от полевых работ и лабораторных исследований до камеральной обработки, отчетности и смет. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

«Эпик» ориентирован на проектные институты, геологоразведочные управления крупных нефтяных и газовых компаний, инженерно-изыскательские организации, а также предприятия автодорожной отрасли, строительства и добычи полезных ископаемых. Ранее решение уже получило высокую оценку у крупнейших российских компаний в сфере геологических изысканий.

Компания «Инфосистемы Джет» разработала типовое отраслевое решение «Эпик» на основе успешного проектного опыта с одной из крупнейших изыскательских организаций России. Его можно адаптировать под процессы и задачи заказчиков, для которых инженерные изыскания и геологоразведочные работы – часть производственного процесса.

Основная концепция платформы – объединить накопленные знания, результаты исследований и управленческие данные в единую цифровую среду. Это позволяет не собирать информацию вручную после каждого этапа работ, снижает риск ошибок при переносе или передаче сведений и ускоряет подготовку отчетов. Руководители при этом получают возможность отслеживать ход и результаты изысканий в режиме, близком к реальному времени.

Платформа «Эпик» включает несколько функциональных модулей:

– Блок нормативно-справочной информации – единая справочная основа для полевых сотрудников, лабораторий, камеральных подразделений и руководителей. В нем доступны классификаторы грунтов, лабораторные справочники и другие нормативные документы, которые используются на разных этапах изысканий.

– Лабораторный модуль помогает работать с испытаниями физических и химических свойств грунтов в соответствии с ГОСТ и другими стандартами. Там можно вести назначения на физико-механические и физико-химические исследования, формировать журналы, ведомости и протоколы. Результаты испытаний доступны на следующих этапах сквозного процесса сразу после внесения в систему.

Кроме того, сотрудники могут без программирования настраивать шаблоны печатных форм. А интеграция с лабораторными весами Mettler и Госметр позволяет без ручного ввода переносить результаты исследований в систему.

– Полевым специалистам в «Эпик» доступно мобильное приложение для смартфонов на базе ОС Android. С его помощью сотрудник получает информацию по заказу и фиксирует скважины, интервалы, пробы, уровни грунтовых вод и выполненные работы сразу на объекте. Приложение работает как онлайн, так и в автономном режиме. Если на участке нет стабильной связи, сведения сохраняются на устройстве и передаются в единую платформу после восстановления соединения.

В планах развития мобильного приложения – интеграция с искусственным интеллектом для голосового ввода информации и внедрение ИИ-агента, который сможет самостоятельно вносить данные в приложение на основе запроса пользователя в аудиоформате.

«Эпик» также собирает сведения для фактических смет и сводных технических отчетов. Это связывает производственный контур с управленческим: информация о выполненных работах, отчетность и сметы формируются на основе одних и тех же первичных данных и не расходятся между собой.

В будущем решение получит возможности трехмерной визуализации. Это позволит не только обрабатывать результаты изысканий в текстовом формате, но и работать с интерактивными 3D-моделями объектов или городов.

«Эпик» настраивается под процессы конкретной компании и требования отрасли. Микросервисная архитектура на базе российской платформы контейнеризации «Штурвал» позволяет отдельно развивать мобильный, лабораторный, справочный и интеграционный модули, централизованно управлять вычислительными ресурсами и выполнять мониторинг компонентов решения.

Система защиты информации учитывает локальные нормативные акты заказчиков, актуальные модели угроз и требования регуляторов к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ). На уровне архитектуры в решении предусмотрены ролевая модель, логирование, аудит и мониторинг действий пользователей. А стандарты безопасной разработки от «Инфосистемы Джет» и регулярная проверка кода на уязвимости позволяют снизить риски, связанные с информационной безопасностью заказчика.

«При разработке «Эпик» мы исходили из маршрута данных, а не из набора отдельных экранов. Для заказчика важно, чтобы информация, появившаяся в поле или лаборатории, без ручных выгрузок попадала в отчетность, сметы и управленческий контур. Такой подход снижает зависимость от ручного труда и помогает сотрудникам и руководителям работать с единой версией производственной информации, — сказал Максим Андрианов, директор Дирекции по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет». — Решение уже зарекомендовало себя в одной из крупнейших геологических компаний страны, и мы готовы предложить «Эпик» широкому кругу заказчиков. Прежде всего предприятиям нефтегазового сектора, чьи структуры и подразделения проводят комплексные инженерные изыскания для обустройства месторождений».