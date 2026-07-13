В Сеченовском университете создали ментальный ИИ-помощник для бегунов

Студенты Сеченовского университета и выпускники совместного кампуса Сеченовского университета и «Школы 21» разработали проект для спортсменов-любителей. «Ника» не составляет программы тренировок – это собеседник, который мотивирует бегунов, чтобы они не бросили занятия. Авторами проекта стали третьекурсник «Материаловедения и технологии материалов» Передовой инженерной школы Сеченовского университета Али Бнаят, студент второго курса направления «Педиатрия» Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Серебряков и студент четвертого курса Международной школы «Медицина будущего» Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Даниил Никонов. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Созданная студентами система построена на большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнает о его привычках, мотивации, после чего начинает диалог. Общаясь в чате, система помогает пользователю найти в себе моральные силы, чтобы выйти на пробежку, и остается на связи во время тренировки. «Ника» пишет пользователю и сама, мотивируя его не откладывать занятие. В приложении также есть раздел аналитики и журнал, которые помогают систематизировать тренировки и достичь своих целей.

Стартап, который авторы назвали в честь древнегреческой богини Ники, родился в совместном кампусе Сеченовского университета и «Школы 21». «У меня уже был опыт в программировании и аналитики данных, и в кампус я пришел, чтобы подтянуть знания в машинном обучении. Я прошел программу «Искусственный интеллект в медицине», – рассказывает Али Бнаят. – А главное – здесь я познакомился со своими будущими компаньонами. За год учебы в кампусе – а работать здесь надо интенсивно, иногда, когда горят сроки, чуть ли не сутками, – мы стали близкими друзьями. Идея создания «Ники» нам пришла, когда мы приняли участие в Сеченовском хакатоне медицинских инноваций. Мы получили задачу создать сервис ментальной поддержки, и моему другу Диме пришла мысль создать помощника для спортсменов-любителей. Я сразу поддержал эту идею, так как тоже занимаюсь спортом, и прекрасно знаю, что иногда, чтобы продолжить тренировки, очень нужна дополнительная мотивация».

Такой же подход у Даниила Никонова. «Мы делаем продукт, который решает мои собственные проблемы. Мне не нужно выдумывать потребности, я сам являюсь нашим целевым пользователем», – сказал студент.

Полученные цифровые навыки помогли студентам тщательно изучить рынок и обучить «Нику»: «Оказалось, что на зарубежном рынке есть подобные истории, но они не докручены до работающего продукта, а у нас в стране эта ниша свободна, – сказал Али. – Перед запуском мы проводили CustDev-интервью с бегунами на СберПрайм Казанском Марафоне, на других забегах в России, в беговых сообществах нескольких университетов. Мы просили бета-юзеров взаимодействовать с системой на протяжении нескольких недель, после чего проводили интервью и опросы, чтобы понять главное – решает ли «Ника» проблемы бегунов. Это было необходимо для понимания дальнейшего вектора развития».

«Ника – это больше, чем просто трекер или приложение для тренировок. Это культура бега как терапии, заботы о своем здоровье», – отметил Дмитрий Серебряков.

Сейчас продуктом пользуются больше 250 спортсменов. Приложение планируют дорабатывать, в том числе создавая аналоги для разных платформ.