Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов

Эксперты Центра геопространственных решений ИТ-вуза разработали девять программных модулей, которые получили свидетельства о регистрации в Роспатенте при содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета «Иннополис». Программы охватывают весь цикл управления муниципальной инфраструктурой от 3D-моделирования строительства и дорожного трафика до работы с бизнесом и обращениями жителей. Об этом CNews сообщили представители Университета «Иннополис».

Комплекс решений представляет платформу управления цифровым двойником городов. Ядром платформы является программа для цифрового управления муниципальными образованиями, которая позволяет контролировать инфраструктуру, обеспечивать взаимодействие администрации с жителями и бизнесом и принимать управленческие решения на основе данных о городских объектах, визуализируемых в реальном времени в виде 2D и 3D-графиков. Платформа включена в открытый реестр отечественного ПО.

Геопространственную основу платформы обеспечивают несколько взаимосвязанных решений.

Программный модуль создания трехмерной цифровой карты города позволяет загружать и отображать 3D-модели домов, школ, дорог, парков и других городских объектов, осуществлять навигацию по виртуальной модели с изменением масштаба и ракурса, группировать объекты по категориям, отображать информацию о них и визуализировать сценарии градостроительного развития, например, постройку новых жилых комплексов или дорог. Это импортонезависимый 3D-фреймворк для веб-среды, который дешевле и удобнее классических решений для цифровых двойников, например, Cesium.

Веб-интерфейс управления и визуализации цифрового двойника города обеспечивает интерактивное отображение трехмерной модели городской инфраструктуры. Программа позволяет переключать слои отображения, использовать измерительные инструменты, просматривать и редактировать информацию о городских объектах, а также применять аналитические панели с графиками и диаграммами.

Серверная часть с API для сбора, обработки и хранения данных предоставляет унифицированный доступ к данным о цифровом двойнике города с версионированием и документацией, обеспечивает валидацию входящих данных, кэширование с поддержкой инвалидации и защиту от перегрузок.

Программа для интеграции с внешними источниками данных автоматизирует сбор данных из публичных баз и облачных хранилищ, проводит валидацию, трансформацию в формат системы и загрузку в базу цифрового двойника с автоматическим перерасчётом метрик и агрегированных показателей.

Для работы с городскими показателями разработан программный интерфейс аналитики и визуализации данных о городе. Решение позволяет конструировать настраиваемые панели с различными типами графиков, визуализировать статистические показатели городского развития, анализировать динамику изменений во временных рядах, формировать сводные отчеты по категориям объектов инфраструктуры, фильтровать и группировать данные по территориальным признакам, а также экспортировать отчеты.

Безопасность платформы обеспечивает программа для администрирования и контроля доступа. Она реализует управление учетными записями пользователей, их профилями и правами доступа к ресурсам системы, а также объектами карты и городскими сервисами. Программа поддерживает блокировку и разблокировку аккаунтов и динамическое управление разрешениями.

Для взаимодействия граждан и предпринимателей с органами местного самоуправления создана платформа городских сервисов — единый веб-портал с персонализированным интерфейсом и личным кабинетом. Платформа предоставляет структурированный каталог муниципальных услуг с поиском по категориям. Среди доступных функций: оформление услуг по аренде жилой и коммерческой недвижимости, подача заявок на аренду парковок, сервис хранения шин и велосипедов, уведомление о мероприятиях в городе, а также размещение или отклик на вакансии.

Для оперативного реагирования на городские проблемы предназначен модуль управления городскими инцидентами. Программа автоматизирует регистрацию обращений через различные каналы связи с их классификацией по типам и приоритетам, геопривязку инцидентов к объектам инфраструктуры, автоматическое определение ответственных служб и назначение исполнителей, эскалацию при нарушении сроков, отслеживание статусов с уведомлениями о ходе работ. Предусмотрена интеграция с системами видеонаблюдения для получения видео с камер, расположенных рядом с местом инцидента.

Жизненный цикл заявок обеспечивает модуль управления бизнес-процессами. Программа позволяет визуально моделировать, выполнять и мониторить обработку обращений, автоматически маршрутизировать их по этапам, назначать задачи исполнителям, фиксировать историю изменений статусов и интегрироваться с внешними информационными системами.

Все зарегистрированные программы работают на операционных системах Windows и Linux и предназначены для IBM-PC-совместимых персональных компьютеров или веб-приложений.

Ксения Краснова, руководитель проектов Центра геопространственных решений Университета «Иннополис»: «Зарегистрированные модули являются готовыми полезными инструментами, которые делают управление городом более эффективным, экономят ресурсы и повышают качество жизни людей. С помощью цифрового двойника можно отслеживать состояние инженерных сетей, планировать ремонт дорог, контролировать загрузку социальных объектов — школ, больниц, детских садов, — а также быстро реагировать на обращения граждан и инциденты. Для администрации это возможность принимать взвешенные, подтвержденные данными решения, для жителей и бизнеса — удобное взаимодействие с городскими службами».