Решение «СберТеха» поможет бизнесу ускорить онлайн-аналитику на основе больших данных

Российский разработчик ПО «СберТех» выпустил крупное обновление своего решения для многомерного анализа больших данных Platform V Analytics. Доработки существенно расширили его функциональность для крупного и среднего бизнеса. Теперь инструмент проще масштабируется, эффективнее работает с массивами информации, а также позволяет быстрее находить аномалии в данных и моделировать различные бизнес-сценарии. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Одно из ключевых изменений связано с хранением информации. В обновленной версии продукта кубы данных и метаданные обрабатываются в облачных хранилищах формата S3 (Simple Storage Service), который является мировым стандартом надежных систем хранения. В S3 файлы хранятся как самостоятельные объекты, и каждый из них имеет несколько экземпляров. Это делает инфраструктуру более гибкой и устойчивой к изменениям, упрощает масштабирование за счет отделения хранения от вычислений и ускоряет перенос данных из тестовой в продуктивную среду без сложных миграций.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Обновленная версия Platform V Analytics позволит бизнесу заметно повысить гибкость и масштабируемость систем онлайн-аналитики. Мы расширили продукт современными инструментами для ежедневного анализа и планирования, которые помогают компаниям точнее оценивать различные сценарии развития, выявлять риски и точки роста, быстрее принимать решения и сохранять конкурентоспособность. Инструмент не только повышает надежность инфраструктуры благодаря распределенному хранению данных, но и способствует снижению затрат на этот процесс за счет использования реляционных СУБД. Все это делает Platform V Analytics эффективным решением для высоконагруженных аналитических систем и работы с огромными массивами информации».

Platform V Analytics поддерживает полноценный многомерный анализ данных (OLAP) — технологию, которая позволяет быстро просматривать показатели с разных сторон, углубляться в детали и формировать общую картину для принятия обоснованных решений. Благодаря обновлению продукт теперь выполняет запросы напрямую в реляционной системе управления базами данных (СУБД) без предварительной агрегации информации. Решение работает с аналитическими СУБД, ядром которых являются высокопроизводительные колоночные базы данных ClickHouse. Это позволяет ИТ-директорам, руководителям аналитических направлений, а также бизнес-пользователям из отделов финансов, продаж и логистики быстро и гибко генерировать актуальные отчеты на основе больших массивов информации.

С обновлением в продукте появился механизм условного форматирования отчетов, позволяющий автоматически применять правила подсветки и визуального выделения значений. Он ускоряет выявление отклонений и аномалий в данных, повышает наглядность и упрощает интерпретацию. Также в Platform V Analytics добавленa функция анализа «что если» для моделирования различных сценариев и влияния изменений на ключевые показатели без редактирования исходных данных.