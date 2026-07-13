Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния»

«Даком М» (бренд Space) и разработчик систем хранения данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с СХД Nimbus «Молния». По итогам совместных испытаний установлено, что продукты корректно взаимодействуют и обеспечивают высокую производительность и надежность при эксплуатации в корпоративных ИТ-средах.

Сертификат совместимости получен по итогам комплексного тестирования, включающего проверку базовых и расширенных сценариев работы с системой хранения данных. В ходе испытаний была подтверждена корректность подключения СХД к SpaceVM, работы с блочными устройствами, управления LUN и создания ZFS-пулов и томов хранения. Также были успешно протестированы операции с виртуальными машинами, включая их перенос между физическими серверами и управление жизненным циклом инфраструктурных объектов.

Дополнительно проверялась работа кластерных хранилищ на базе GFS2, включая подключение блочных ресурсов для нескольких узлов, настройку сетевого взаимодействия и создание кластерных транспортов. В ходе тестирования была подтверждена корректность работы при форматировании и монтировании файловых систем, создании пулов данных и переносе виртуальных машин между узлами.

Особое внимание уделялось отказоустойчивости системы: испытания показали стабильную работу при частичном отказе FC и iSCSI-подключений, а также корректное функционирование файловых протоколов NFS и CIFS (SMB).

По результатам испытаний подтверждено, что SpaceVM версии 6.5.9 и СХД Nimbus «Молния» совместимы и обеспечивают стабильную и корректную работу во всех протестированных сценариях.

СХД Nimbus «Молния» — решение премиум-класса, предназначенное для организаций, чей бизнес зависит от высокой скорости обработки данных и требует инфраструктуры хранения с высокой пропускной способностью. Продукт ориентирован на рынок телекоммуникаций, финансовый сектор, государственные организации и промышленные предприятия.

SpaceVM — российская платформа серверной виртуализации компании «Даком М», входящая в экосистему Space. Платформа предназначена для управления виртуальными машинами, сетями и хранилищами в корпоративной ИТ-инфраструктуре. SpaceVM обеспечивает централизованное управление ресурсами, поддерживает функционал высокой доступности и «живой» миграции виртуальных машин, встроенное резервное копирование и работу с внешними системами хранения данных.

«Совместимость SpaceVM с СХД Nimbus «Молния» открывает для заказчиков возможность использовать высокопроизводительные системы хранения данных в составе полностью отечественных ИТ-решений. Это особенно важно в условиях растущего спроса на технологическую независимость и необходимость построения комплексных инфраструктур, где все компоненты гарантированно работают вместе. Развитие кооперации между российскими вендорами позволяет формировать зрелые экосистемы, в которых заказчик получает не набор разрозненных продуктов, а интегрированное решение с предсказуемыми характеристиками производительности и надёжности», — сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества «Даком М».

«Nimbus «Молния» изначально проектировалась как решение для высоконагруженных сред, и подтверждение совместимости с SpaceVM демонстрирует ее готовность к работе в составе комплексных виртуализированных инфраструктур. Мы видим, что рынок движется в сторону экосистемности за счет тесной интеграции российских решений, и такие совместные проекты становятся фундаментом для формирования полноценного технологического стека, способного обеспечивать заказчикам высокий уровень защищенности», — отметил Евгений Русанов, заместитель технического директора «Технолид».