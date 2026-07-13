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Госуслуги Подмосковья будут автоматически проверять право на выплату на протезирование

На портале госуслуг Московской области упростили оформление выплаты на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при заполнении электронной формы заявления умный сервис сам проверит право на выплату. Для этого он сверит данные заявителя с регистром протезирования Единой медицинской информационно‑аналитической системы. Если запись в регистре отсутствует, на экране появится соответствующее сообщение. Еще сервис упростит подачу заявлений на детей: больше не придется вносить данные ребенка вручную – они автоматически подтянутся из личного кабинета госуслуг», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Жители Московской области без инвалидности, которым нужно протезирование по медпоказаниям, могут получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь – при условии, что среднедушевой доход семьи не больше трех прожиточных минимумов, бесплатное слухопротезирование – независимо от дохода.

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Услуга доступна на регпортале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты».

В Мингосуправления добавили, в рамках оптимизации в онлайн-услугу внедрен сервис предпроверки ранее поданного аналогичного заявления, по которому еще не принято решение. Если такое обращение есть, пользователь увидит уведомление.

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