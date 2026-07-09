«Сколтех» и университет Шарджи открыли совместную лабораторию передовых энергетических технологий AETLab

«Сколтех» (входит в группу ВЭБ.РФ) и университет Шарджи подписали соглашение о создании совместной лаборатории передовых энергетических технологий AETLab — исследовательского центра, который займется разработкой энергетических решений нового поколения, адаптированных к экстремальным климатическим условиям. Новая лаборатория объединит ведущих исследователей России и ОАЭ для развития технологий накопления энергии с фокусом на применение в странах Персидского залива. Соглашение в ходе онлайн-церемонии подписали ректор «Сколтеха», академик РАН Юлия Горбунова и ректор университета Шарджи Эсамелдин Агами.

Миссия AETLab — ускорить инновационный процесс в области чистой энергетики ОАЭ, создавая технологии, оптимизированные для экстремальных климатических условий. Лаборатория объединяет фундаментальное материаловедение с мультифизическим моделированием для разработки энергетических систем с повышенной производительностью и долговечностью в экстремальных климатических условиях ОАЭ, обеспечивая их применимость и масштабируемость для регионального энергетического сектора.

Новая лаборатория будет работать по трем основным направлениям: ванадиевые проточные аккумуляторы для стационарного хранения энергии — адаптация к условиям ОАЭ, включая разработку интегрированного прототипа солнечной фотоэлектрической системы и ванадиевых проточных аккумуляторов для индустриальных и бытовых нужд; разработка электролизных ячеек и моделирование — создание PEM-электролизеров, адаптированных к климатическим условиям ОАЭ, а также цифровых двойников для диагностики и оптимизации производительности в реальном времени; тестирование и моделирование топливных элементов — прогнозирование и повышение эффективности и долговечности топливных элементов в условиях высоких температур и запыленного воздуха с созданием масштабируемых инструментов диагностики для мониторинга в реальном времени.

Работа лаборатории охватит весь R&D-цикл — от синтеза материалов и электрохимических исследований до разработки прототипов и реальных пилотных проектов. Лаборатория будет применять инструменты мультифизического моделирования и цифровые двойники для проектирования и определения оптимальных условий тестирования технологий, обеспечивая переход от научных открытий к промышленному применению. Пилотные демонстрационные проекты будут способствовать декарбонизации электросетей и развитию энергетических связей между разными секторами экономики. Деятельность лаборатории будет строиться в тесном сотрудничестве с ключевыми промышленными заказчиками.

AETLab будет представлена двумя филиалами — в «Сколтехе» (Москва) и в университете Шарджи (ОАЭ). Старший преподаватель Центра энергетических технологий «Сколтеха» Михаил Пугач является соруководителем лаборатории с российской стороны, а профессор Мохаммад Али Абделькарим — соруководителем с эмиратской стороны. Совместный комитет во главе с профессором Абдулом Гани Олаби, директором Исследовательского центра энергетических систем университета Шарджи, и вице-президентом по науке и академическому сотрудничеству «Сколтеха» Григорием Кабатянским отвечает за разработку стратегических планов и определение исследовательских направлений.