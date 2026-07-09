«Первый Бит» оцифровал склад медицинского дистрибьютора без замены учетной системы

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении проекта комплексной автоматизации складских процессов компании «Вест», динамично развивающегося поставщика стоматологических материалов для клиник и врачей России и СНГ. Внедрение адресного склада и ТСД с распознаванием штрихкодов HIBC и GS1 позволило многократно сократить время сборки заказов, повысить точность отгрузок и установить контроль за температурным режимом.

Быстрый рост бизнеса «Вест» привел к необходимости оптимизировать работу склада компании. Отсутствие четко внедренных регламентов и процессов усложняло адаптацию нового персонала, приводило к пересортице и ошибкам при сборе. Неавтоматизированный контроль за соблюдением температурных режимов создавал риск порчи чувствительных материалов и грозил репутационными издержками.

За решением этих проблем компания обратилась к специалистам интегратора «Первый Бит» в Санкт-Петербурге. Они предложили усилить уже используемое в компании решение «1С:Управление торговлей ПРОФ» мобильными технологиями «Клеверенс», учитывая отраслевую специфику торговли медицинскими материалами.

«В рамках проекта реализовано распознавание штрихкодов двух разных стандартов: HIBC, распространенных в медицинской отрасли, и GS1 DataMatrix, используемых в системе «Честный Знак». Такое сочетание избавило сотрудников от ручного ввода кодов маркировки и ошибок на этапах приемки и отгрузки», – отметил руководитель проекта со стороны компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Дмитрий Обычайкин.

Ключевым решением стало адресное хранение с автоматическим назначением ячеек на основе оборачиваемости и требуемой температуры. Система сама подбирает оптимальную локацию для каждого наименования, а маршруты сборки выстраиваются так, чтобы кладовщик проходил минимальное расстояние.

Все операции выполняются через терминалы сбора данных с установленным приложением «Склад 15» на платформе Mobile SMARTS. Сотрудник сканирует код – и программа мгновенно проверяет серию, срок годности и соответствие заказу.

Отдельное внимание уделили контролю температурных режимов и учету хладагентов. При отгрузке товаров, требующих строгого соблюдения холодовой цепи, система автоматически проверяет наличие и срок службы термопакетов, что свело к минимуму риски нарушения терморежима и повысило уровень доверия клиентов.

Результаты проекта подтверждены реальными изменениями в ежедневной работе склада. Приемка партий ускорилась за счет мгновенной регистрации серий и штрихкодов через терминалы. Автоматизированное формирование заданий на пересчет товаров существенно увеличило точность инвентаризации и сократило время, затрачиваемое на этот процесс.

Адаптация новых сотрудников ускорилась: четкие регламенты и мобильные подсказки позволяют выходить на эффективную работу в короткие сроки. Снижение операционных расходов позволило компании направить высвободившиеся ресурсы на развитие ассортимента.

Проект стартовал в октябре 2024 г. и завершился в феврале 2025.