МТС прокачала сеть в краю лотосов и пляжей с черным песком

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Зарубино Хасанского округа. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в одной из самых туристических локаций Приморского края выросла на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое оборудование в центральной части поселка и в районе Зарубинской базы флота. Улучшенное качество LTE-сети затронуло жилые кварталы и объекты инфраструктуры - банковское и почтовое отделение, магазины и административные учреждения. Теперь жители поселка и туристы с комфортом теперь могут использовать самые современные цифровые сервисы и технологию звонков через интернет VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, пользоваться навигатором или искать в сети дополнительную информацию.

Поселок Зарубино находится в «туристическом сердце» Приморья - в Хасанском округе, в западной части бухты Троицы. Одна из его главных жемчужин - пляж «Черные пески» в бухте Алеут. Песок имеет вулканическое происхождение и считается лечебным. Также рядом с поселком расположено озеро с лотосами Комарова. В целом, окрестности Зарубино отличаются биологическим разнообразием: здесь встречаются реликтовые виды растений и животные, занесенные в Красную книгу. В летние месяцы побережье Зарубино популярно у туристов со всего Дальнего Востока.

«Хасанский округ Приморского края - очень популярное место летнего отдыха у дальневосточников. Поэтому мы непрерывно совершенствуем здесь телеком-инфраструктуру. В настоящее время связью МТС стандарта LTE обеспечены все ключевые рекреации района, в том числе остров Фуругельма, уникальный пляж «Трех границ» и бухта Астафьева, где находится Дальневосточный морской биосферный заповедник. Чтобы современные цифровые сервисы были доступны не только туристам, но и местным жителям даже в период летних пиковых нагрузок, в этом году мы расшили LTE-сеть в крупных населенных пунктах района - Славянке и Безверхово», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.