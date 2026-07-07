55% компаний рассматривает переход на новую модель потребления ИТ-ресурсов в связи с сокращением бюджетов

Повышение эффективности использования текущих ИТ-ресурсов и необходимость сокращать затраты — два наиболее острых вызова, стоящих в 2026 г. перед ИТ-инфраструктурой крупных компаний. Этим поделились участники исследования Orion soft, разработчика экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса. В качестве инструмента для решения проблем половина компаний рассматривает построение частного облака. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В исследовании приняли участие 100 руководителей ИТ-подразделений в Enterprise-компаниях из госсектора, финансовой, нефтегазохимической, энергетической, промышленной, транспортной отрасли.

35,5% компаний назвали повышение эффективности использования существующего оборудования и вычислительных ресурсов наиболее острым вызовом для их ИТ-инфраструктуры в 2026 г. Еще 32,3% считают главной «болью» проблему оптимизации CAPEX и OPEX и снижения затрат. 12,9% также отметили, что для них главным вызовом стало сокращение количества ручных операций и ускорение выдачи ресурсов.

«Количество данных, которые компаниям нужно обрабатывать и хранить, постоянно растет. Иногда у заказчиков даже заканчивается место в ЦОДах. При этом стоимость оборудования повышается, а капитальные бюджеты в 2026 г. многие урезают. Перед бизнесом встает вопрос, как за меньшее количество денег выполнить большее количество задач. Это рождает запрос на пересмотр старой модели потребления ИТ-ресурсов: в большинстве компаний сформировался подход к выдаче инфраструктуры через согласование заявок, но сегодня этот процесс требует слишком много трудозатрат. Новый подход, который способен закрыть эту “боль” — переход на самообслуживание через построение частного облака. В этой модели пользователи могут сами создавать, модернизировать ресурсы и отказываться от них. Появляется возможность разгрузить специалистов по сопровождению инфраструктуры и эффективно делить ресурсы между командами, а не закупать новые», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink Orion soft.

В связи с перечисленными вызовами возможность построения частного облака в своем ИТ-контуре рассматривают 55% организаций. Половина из них — компании из финансовой отрасли и госсектора. Эти отрасли проявляют наибольший интерес к новой модели потребления ресурсов. При этом не все готовы приступать к внедрению — 19,4% отметили, что существуют сомнения и сдерживающие факторы, связанные с порогом входа в технологию.

Снизить порог входа и ускорить внедрение, по мнению большинства (29%), способна возможность поэтапного внедрения частного облака без резкой перестройки текущих процессов. 16% компаний назвали значимым фактором возможность стартовать с небольшой конфигурации и постепенно расширять решение. 16% участников также отметили значимость соответствия внутренним требованиям безопасности и регуляторным требованиям для объектов КИИ. Часть компаний (12,9%) подчеркнула, что внедрение должно быть возможным на уже имеющемся оборудовании.

«Тенденция на расширение виртуализации до частного облака в перспективе ближайших двух-трех лет будет усиливаться. Основные факторы, которые на это влияют — увеличение объемов данных, рост стоимости квалифицированных специалистов, а также новые проекты по внедрению ИИ, который требует использования дорогостоящих видеокарт. На фоне этого бизнес ищет наиболее экономически выгодные способы оптимизации потребления ресурсов. Здесь важно предоставить рынку возможность “легкого старта” с минимумом оборудования и постепенным расширением. Сегодня его позволяют реализовать, например модульные частные облака», — сказал Сергей Мерещенко.